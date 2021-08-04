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Дела Майдана: объявлено подозрение экс-командиру "беркутовцев", который пытался вернуться в МВД

Среда, 4 августа 2021, 12:55
фото: Ґрати

Фигуранту дел Майдана экс-командиру роты харьковского подразделения "Беркута" Виктору Шаповалову объявили подозрение в организации террористического акта и убийства митингующих.

Источник: Офис генерального прокурора, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно: "По данным следствия, подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в. Киеве, для препятствования массовому движению митингующих с Майдана Независимости в Верховную Раду для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничения полномочий президента, а также для устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений объединениями граждан, организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта".

Детали: Правоохранители не называют фамилию подозреваемого, но по данным УП речь идет о Викторе Шаповалове. По версии следствия, экс-правоохранитель обеспечил незаконное неизбирательное применение его подопечными специальных средств и огнестрельного оружия.

Такие действия бывшего командира роты "Беркута" привели к тяжелым последствиям, в том числе убийствам 3 митингующих, причинению тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести - 59, легких - 129, отмечают в ОГП.

Подозреваемому инкриминируется организация на выполнение явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним: В 2020 году Харьковский окружной админсуд восстановил в должности в правоохранительных органах экс-командира роты харьковского подразделения "Беркута" Виктора Шаповалова, которого обвиняют в преступлениях против Майдана. Во исполнение постановления суда Шаповалов был восстановлен в должности. И сразу же уволен, поскольку подразделения, в котором он служил и, соответственно, должности уже не существует, - объясняли в МВД.

Темы: ЕвромайданОфис генпрокурора
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