Экс-беркутовец, который восстановился через суд, уволен из рядов МВД

Фигурант дел Майдана экс-командир роты харьковского подразделения "Беркута" Виктор Шаповалов, который через суд восстановился в должности, уволен со службы в органах внутренних дел.

Источник: замдиректора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Прямая речь: "Во исполнение постановления суда Шаповалов был восстановлен в должности. И уволен. Поскольку подразделения, в котором он служил и, соответственно, должности уже не существует. Это подразделение расформировано".

Детали: По словам Тракало, выполняя решение суда, Шаповалова в начале декабря возобновили на службе в "батальоне милиции", а через несколько дней уволили,, так как этой структуры и такой должности уже не существует.

На уточняющий вопрос относительно апелляции на решение Харьковского окружного админсуда, представитель МВД отметил, что сейчас ведомство имеет на руках лишь резолютивную часть. После получения полного решения суда будет принято решение об обжаловании.

Что предшествовало: Харьковский окружной админсуд восстановил в должности в правоохранительных органах экс-командира роты харьковского подразделения "Беркута" Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана.

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