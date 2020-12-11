Экс-беркутовец, который восстановился через суд, уволен из рядов МВД
Фигурант дел Майдана экс-командир роты харьковского подразделения "Беркута" Виктор Шаповалов, который через суд восстановился в должности, уволен со службы в органах внутренних дел.
Источник: замдиректора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП
Прямая речь: "Во исполнение постановления суда Шаповалов был восстановлен в должности. И уволен. Поскольку подразделения, в котором он служил и, соответственно, должности уже не существует. Это подразделение расформировано".
Детали: По словам Тракало, выполняя решение суда, Шаповалова в начале декабря возобновили на службе в "батальоне милиции", а через несколько дней уволили,, так как этой структуры и такой должности уже не существует.
На уточняющий вопрос относительно апелляции на решение Харьковского окружного админсуда, представитель МВД отметил, что сейчас ведомство имеет на руках лишь резолютивную часть. После получения полного решения суда будет принято решение об обжаловании.
Что предшествовало: Харьковский окружной админсуд восстановил в должности в правоохранительных органах экс-командира роты харьковского подразделения "Беркута" Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана.
Предыстория:
- Экс-беркутовец Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Ему инкриминировали превышение служебных полномочий, которые привели к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка в Киеве.
- По данным следствия, экс-командир 2-й роты харьковского "Беркута" отдал преступный приказ, приведший к смерти 3 активистов, а также к травмированию 107 человек.
- В 2016 году Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.
- В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи, с тех пор он находится на свободе.
- Это решение суд принял по "закону Савченко", согласно которому один день в СИЗО засчитывается за 2 дня заключения.