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Переполох с гранатой в Кабмине: появилось видео задержания "террориста"

Среда, 4 августа 2021, 17:47
Переполох с гранатой в Кабмине: появилось видео задержания террориста

В МВД опубликовали видеозапись, как правоохранители задерживали мужчину, ворвавшегося с боевой гранатой в помещение Кабинета министров и угрожавшего взрывом.

Источник: сайт Министерства внутренних дел

Детали: Съемку вела камера, закрепленная на одном из спецназовцев, проводивших спецоперацию.

На видео "террориста" ведут по лестнице к выходу, и происходит это довольно мирно - он идет сам, а человек в форме сопровождает его, обняв за плечо. Впереди идет депутат Бучанского горсовета и товарищ задержанного Василий Олексюк, который вел переговоры с нападающим и уговорил его сдаться.

За входной дверью, уже на улице, на задержанного надели наручники. Никакого сопротивления спецназу не оказывал.

По информации МВД, правонарушитель сдался полиции после переговоров со своим товарищем. Далее следствие выяснит все обстоятельства событий: с ним будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза. В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, пойти на такой поступок.

Предыстория: В среду утром неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и стал угрожать ее взорвать. Очень быстро его задержали.

Оказалось, что зовут мужчину Владимир Прохнич. Он - АТОшник, бывший боец "Айдара", получил два ранения, сейчас работает на станции технического обслуживания и является членом общественной организации "Бучанская стража".

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Кабинет министровчрезвычайное происшествиеКиев
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