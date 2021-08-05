Дело Гонгадзе: судья Верховного Суда получил выговор за затягивание рассмотрения

Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Голубицкий Станислав получил выговор и будет лишен доплат в течение трех месяцев из-за затягивания дела об убийстве основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе.

Источник: акт Высшего совета правосудия от 26 июля

Детали: Как говорится в документе, пожаловалась на судью в ВРП уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Обратилась она к ВРП после того, как в декабре 2020 года комитет министров Совета Европы призвал власти Украины как можно быстрее завершить рассмотрение дела Гонгадзе, которое длится четвертый год.

Денисова утверждала, что судья по делу не выполняет обязанности по своевременному рассмотрению дела. Закон предусматривает, что это должно быть сделано "в разумный срок". ВРП согласилась, что в деле Гонгадзе этого принципа не придерживались.

Дело рассматривали в Верховном суде с 2016 года. Но завершить рассмотрение до реформы в 2017 году не смогли. Тогда, по закону, процесс начался заново. Кроме того, в реформированном Верховном Суде некоторое время не могли взяться за дело из-за отсутствия у работников допуска к гостайне. Речь идет о том, что некоторые материалы по делу имеют такой гриф.

В коллегию под председательством Голубицкого дело попало в 2018 году. С тех пор заседания назначались всего 21 раз.

Однако в течение 2018-2021 годов у суда возникали проблемы с изучением некоторых материалов из-за грифа "Секретно". Кроме того, адвокаты второго потерпевшего по делу, Алексей Подольского, и осужденного Алексея Пукача неоднократно подавали ходатайства об ознакомлении с материалами, дополняли свои жалобы на приговор, жаловались на действия суда и заявляли ему отвод.

Пукач же подавал прошение об освобождении из-под стражи и даже отказывался от жалоб своих адвокатов.

Среди других причин отложения рассмотрения в ВС также называли "нарушение участниками порядка", препятствование со стороны потерпевшего Подольского, его неуважение к суду и невыполнение распоряжений председательствующего, карантинные ограничения. Один из представителей Подольского, нардеп Александр Дубинский, несколько раз также просил отложить заседание из-за того, что они совпадали с заседаниями парламента.

Суд удалился в совещательную комнату 17 июня 2021, а провозгласил свое окончательное решение 2 июля. Таким образом, дело рассматривали более трех лет после определения состава коллегии. В целом же материалы находились в Верховном Суде более 5 лет.

При этом в ВРП тоже обратили внимание, что процесс затягивали, в частности, адвокаты Пукача. Однако судья Голубицкий этому не помешал.

ВРП учла, что председатель суда дал на Голубицкого положительную характеристику, а сам судья не имел ранее дисциплинарных взысканий.Таким образом, судью решили привлечь к дисциплинарной ответственности и вынести ему выговор. Речь идет также о лишении права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев.

В то же время, решение может быть обжаловано.

Сейчас должностной оклад судьи ВС составляет примерно 197 тысяч гривен. Голубицкий получил в феврале 221,7 тысячи, в марте – 115 тысяч, в апреле – 164,4 тысячи, в мае – 221,7 тысячи, в июне – 886,5 тысячи.

Что предшествовало: 2 июля Верховный суд утвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Читайте также: 20 лет назад, 16 сентября, похитили журналиста Георгия Гонгадзе. "Украинская правда" восстанавливает события последних месяцев, дней и часов его жизни

Пленки Мельниченко. Пьеса в 5 действиях, 20 годах и миллионах человеческих судеб

Статьи Гонгадзе и о Гонгадзе

Предыстория: