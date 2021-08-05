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Белорусская спортсменка Тимановская прилетела в Варшаву

Четверг, 5 августа 2021, 00:23
Белорусская спортсменка Тимановская прилетела в Варшаву
ФОТО: facebook Latushka

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти из Олимпиады после критики руководства сборной, прибыла в Польшу.

Источник: экс-министр культуры Беларуси, оппозиционер Павел Латушко в facebook

Прямая речь: "Мы рады, что Кристине Тимановской удалось благополучно добраться до Варшавы!

Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в Новой Беларуси!"

Предыстория:

  • Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая находится на Олимпиаде в Токио, заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.
  • После этого спортсменке предложили помощь Польша и Чехия. Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
  • Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться в Беларусь, покинула Японию и вылетела из Токио в Австрию.

Украинская правда
Темы: БеларусьспортскандалПольша
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