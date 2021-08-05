Белорусская спортсменка Тимановская прилетела в Варшаву
Четверг, 5 августа 2021, 00:23
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти из Олимпиады после критики руководства сборной, прибыла в Польшу.
Источник: экс-министр культуры Беларуси, оппозиционер Павел Латушко в facebook
Прямая речь: "Мы рады, что Кристине Тимановской удалось благополучно добраться до Варшавы!
Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в Новой Беларуси!"
Предыстория:
- Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая находится на Олимпиаде в Токио, заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.
- После этого спортсменке предложили помощь Польша и Чехия. Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
- Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться в Беларусь, покинула Японию и вылетела из Токио в Австрию.
Украинская правда