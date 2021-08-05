Белорусская спортсменка Тимановская прилетела в Варшаву

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти из Олимпиады после критики руководства сборной, прибыла в Польшу.

Источник: экс-министр культуры Беларуси, оппозиционер Павел Латушко в facebook

Прямая речь: "Мы рады, что Кристине Тимановской удалось благополучно добраться до Варшавы!

Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в Новой Беларуси!"

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