Штамм "Дельта" увеличивает концентрацию вируса в крови в тысячу раз

Штамм коронавируса "Дельта" более заразен и имеет отличительные от других вариантов симптомы.

Источник: МЗ

Дословно: "Вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении штаммом "Дельта" намного выше, если вы не вакцинированы. Если все же заражение произошло, полностью вакцинированые лица переносят болезнь бессимптомно или в значительно более легкой форме".

Детали: Симптомы при заражении штаммом "Дельта" отличаются. Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, тогда как кашель и потеря обоняния или вкуса – менее распространены.

Также сообщают о более серьезных симптомах, включая нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Китая, концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" в 1000 раз больше.

Это означает, что у больного гораздо больше вероятность выделять вирус во внешнюю среду, и это способствует распространению вируса среди других людей.

Напомним: