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Лукашенко поручил силовикам "закрыть каждый метр границы"

Четверг, 5 августа 2021, 11:59
Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы
БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения.

Источник: Лукашенко 5 августа на совещании по вопросам ситуации на границе, передает государственное информагентство БелТА

Прямая речь: "С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать - вот после этого совещания, обсудим, - соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить".

Детали: Лукашенко заявил, что кго настораживают последние события на западных границах Беларуси, прежде всего с Литвой и Польшей в том числе из-за ситуации с мигрантами.

То, что в Литве приняли решение заворачивать незаконных мигрантов, Лукашенко называет "приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить".

В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку.

Напомним: 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба не подтверждают закрытие границы с Беларусью.

Предыстория:

  • 2 августа МВД Литвы издало приказ, который позволяет пограничникам заворачивать нелегальных мигрантов и направлять на официальные пункты пропуска или в дипломатические миссии.
  • В среду Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о смерти мигранта на белорусско-литовской границе. Его якобы нашли белорусские пограничники в тяжелом состоянии и спасти уже не смогли.
  • Премьер Литвы возложила ответственность за это на власти Беларуси. Глава правительства Литвы также заявила, что у нее нет информации о "каких-либо эксцессах" на литовско-белорусской границе.
  • Количество мигрантов, прибывших в Литву через Беларусь с начала года, почти достигло 4 тысяч человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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