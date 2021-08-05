Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минздрав готовится к очередной волне COVID: рассматривают три сценария

Четверг, 5 августа 2021, 22:52
Минздрав готовится к очередной волне COVID: рассматривают три сценария
Фото: Эльдар Сарахман

В Министерстве здравоохранения прорабатывают три плана течения очередной волны коронавируса – умеренный, оптимальный и пессимистический.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "У Министерства здравоохранения есть ряд прогнозов по росту количества случаев и относительно потенциального течения новой волны. У нас есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарии течения этой волны и расчетное количество коек, которое должно быть отведено в дальнейшем для госпитализации больных COVID. Также сколько коек должно быть "с кислородом" и сколько должно быть реанимационных коек, если тяжелое течение заболеваемости.

Министерство к этому готовится и мы дополнительно сейчас прорабатываем, чтобы был кислород".

Детали: Ляшко рассказал, что если раньше в рамках подготовки коек для больных оценивался лишь факт подведения кислорода, то сейчас оценивают, может ли подаваться к больному кислород в размере 6 литров в минуту.

Что предшествовало: В Киевской школе экономики заявили, что в большей части областей растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 уже в течение следующих двух недель.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусМинздравЛяшко Виктор
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: