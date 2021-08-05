Минздрав готовится к очередной волне COVID: рассматривают три сценария

В Министерстве здравоохранения прорабатывают три плана течения очередной волны коронавируса – умеренный, оптимальный и пессимистический.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "У Министерства здравоохранения есть ряд прогнозов по росту количества случаев и относительно потенциального течения новой волны. У нас есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарии течения этой волны и расчетное количество коек, которое должно быть отведено в дальнейшем для госпитализации больных COVID. Также сколько коек должно быть "с кислородом" и сколько должно быть реанимационных коек, если тяжелое течение заболеваемости.

Министерство к этому готовится и мы дополнительно сейчас прорабатываем, чтобы был кислород".

Детали: Ляшко рассказал, что если раньше в рамках подготовки коек для больных оценивался лишь факт подведения кислорода, то сейчас оценивают, может ли подаваться к больному кислород в размере 6 литров в минуту.

Что предшествовало: В Киевской школе экономики заявили, что в большей части областей растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 уже в течение следующих двух недель.

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