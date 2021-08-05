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Moderna заявила об эффективности третьей дозы против штамма "Дельта"

Четверг, 5 августа 2021, 23:30
Фото: ЦОЗ

Компания Moderna заявила, что бустерная доза вакцины против коронавируса вызывает надежный ответ антител против опасного штамма коронавируса "Дельта".

Источник: CNBC

Детали: Сейчас компания находится на втором этапе испытаний бустерной дозы вакцины. В отчете указывается, что третья доза дает устойчивый ответ против трех штаммов коронавируса, включая "Дельту".

В то же время, уже вакцинированным двумя дозами лицам вводили 50 микрограмм препарата, хотя первые две дозы традиционно ввели по 100 мкг.

Что предшествовало: Всемирная организация здравоохранения призывает страны не вакцинировать граждан третьей дозой от коронавируса, как минимум до конца сентября, чтобы избежать значительного разрыва между бедными и богатыми странами в вопросе вакцинации населения. 

Американская фармкомпания Pfizer сообщила, что третья бустерная доза ее COVID-вакцины в 11 раз увеличивает количество антител в организме человека, а также сильно защищает от "Дельты".

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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