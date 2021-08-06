Белорусских чиновников, пытавшихся ликвидировать Тимановскую с Игр, отправили домой

Два белорусских олимпийских чиновника - Артур Шимак и Юрий Мойсевич - которые пытались заставить атлетку Кристину Тимановскую вернуться домой с Олимпийских игр в Токио, были лишены аккредитации на Игры.

Источник: Reuters, Международный олимпийский комитет

Дословно: "В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров — Шимака и Мойсевича. Они немедленно покинули Олимпийскую деревню".

Детали: Главного тренера национальной команды Мойсевича и представителя нацкоманды Шумака вывезли из Олимпийской деревни. Они отправляются домой.

Два дня назад МОК нарушил дисциплинарное производство в отношении двух официальных лиц команды.

Национальный олимпийский комитет Беларуси подтвердил информацию. Отмечается, что в ближайшее время тренеры вернутся в Минск. Вместе с тем, они оставляют за собой право обжаловать решение МОК.

Ранее Тимановская в интервью Tribuna рассказала, что Мойсевич предложил ей отказаться от участия в беге на 200 метров - сказать, что у нее травма, сняться и улететь домой. По словам Мойсевича, на данный момент Тимановскую хотят убрать только с Олимпиады, но если она откажется и выйдет на дистанцию ​​в 200 метров, то ее "будут убирать из сборной, лишать работы и, возможно, будут еще какие-то последствия". 1 августа Мойсевич и Шумак сказали, что буквально через несколько часов Тимановська должна быть в аэропорту.

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