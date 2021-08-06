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У Брэнсона возобновили продажу билетов на космические полеты — от 450 тысяч долларов за место

Пятница, 6 августа 2021, 05:32
У Брэнсона возобновили продажу билетов на космические полеты — от 450 тысяч долларов за место

Компания Virgin Galactic с 5 августа продает билеты на космические полеты по цене от 450 тысяч долларов за место.

Источник: Virgin Galactic

Детали: Отмечается, что будет три предложения для частных космонавтов: покупка одноместного места; многоместного пакета для пар, друзей или семьи; полный выкуп рейса.

Сначала продажи будут открыты для внушительного списка компаний, которые "поднимают руки на раннем этапе".

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Борис Филатов - о полете в космос, знакомстве с Брэнсоном, и тысячах долларов на космические путешествия

Предыстория:

  • В июне Virgin Galactic получила разрешение от регулирующего органа США по обеспечению безопасности полетов на полеты людей в космос.
  • 11 июля Virgin Galactic осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космос
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