У Брэнсона возобновили продажу билетов на космические полеты — от 450 тысяч долларов за место
Пятница, 6 августа 2021, 05:32
Компания Virgin Galactic с 5 августа продает билеты на космические полеты по цене от 450 тысяч долларов за место.
Источник: Virgin Galactic
Детали: Отмечается, что будет три предложения для частных космонавтов: покупка одноместного места; многоместного пакета для пар, друзей или семьи; полный выкуп рейса.
Сначала продажи будут открыты для внушительного списка компаний, которые "поднимают руки на раннем этапе".
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Борис Филатов - о полете в космос, знакомстве с Брэнсоном, и тысячах долларов на космические путешествия
Предыстория:
- В июне Virgin Galactic получила разрешение от регулирующего органа США по обеспечению безопасности полетов на полеты людей в космос.
- 11 июля Virgin Galactic осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.