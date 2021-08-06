У Брэнсона возобновили продажу билетов на космические полеты — от 450 тысяч долларов за место

Компания Virgin Galactic с 5 августа продает билеты на космические полеты по цене от 450 тысяч долларов за место.

Источник: Virgin Galactic

Детали: Отмечается, что будет три предложения для частных космонавтов: покупка одноместного места; многоместного пакета для пар, друзей или семьи; полный выкуп рейса.

Сначала продажи будут открыты для внушительного списка компаний, которые "поднимают руки на раннем этапе".

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