Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Брэнсона возобновили продажу билетов на космические полеты — от 450 тысяч долларов за место

Пятница, 6 августа 2021, 05:32

Компания Virgin Galactic с 5 августа продает билеты на космические полеты по цене от 450 тысяч долларов за место.

Источник: Virgin Galactic

Детали: Отмечается, что будет три предложения для частных космонавтов: покупка одноместного места; многоместного пакета для пар, друзей или семьи; полный выкуп рейса.

Сначала продажи будут открыты для внушительного списка компаний, которые "поднимают руки на раннем этапе".

Читайте также: Космический туризм от Брэнсона, Безоса и Маска: чем они отличаются и когда подешевеет билет в космос

Борис Филатов - о полете в космос, знакомстве с Брэнсоном, и тысячах долларов на космические путешествия

Предыстория:

  • В июне Virgin Galactic получила разрешение от регулирующего органа США по обеспечению безопасности полетов на полеты людей в космос.
  • 11 июля Virgin Galactic осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

Темы: космос
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоУраган сорвал крышу с Каменец-Подольской крепости и повредил корпус

Дела Майдана: двое обвиняемых могут выйти на свободу. Они уже скрывались от следствия

видео В Беларуси со щитами блокируют возвращение мигрантов на границе с Литвой

обновленоБелорусских чиновников, пытавшихся ликвидировать Тимановскую с Игр, отправили домой

Пожар к северу от Афин вышла из-под контроля, людей эвакуируют на побережье

Минздрав сообщил о новом рекорде вакцинации

Все новости...
космос
Маск показал перемещения ракеты Starship на орбитальную стартовую площадку
Правительство США отказало Безосу в заключении контракта на строительство лунного модуля
У российского модуля на МКС неожиданно заработали двигатели
Последние новости
14:00
В августе цены на автогаз продолжат расти – Украинская энергобиржа
13:30
В Киеве за сутки 164 больных COVID, один человек умер
13:30
фотоСБУ поймала экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия
13:26
Президент запретил продажу лекарств детям до 14 лет
13:25
Украинский фонд стартапов профинансировал проектов на $5 миллионов
13:24
Посол Британии: нормализация отношений с РФ невозможна, пока длится оккупация территории Украины
13:23
Злочевский переписал газовый бизнес на дочерей
12:56
ВСП прекратил рассматривать дисциплинарные жалобы на судей
12:54
фотоУраган сорвал крышу с Каменец-Подольской крепости и повредил корпус
12:53
Отмена заочного ареста Дубилета болезненно ударила по делу Приватбанка – Сытник
Все новости...