Дела Майдана: двое обвиняемых могут выйти на свободу. Они уже скрывались от следствия
Обвиняемые в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого могут 7 августа выйти на свободу.
Источник: Адвокатская совещательная группа, адвокат Евгения Закревская в Facebook
Детали: Защитники обращают внимание, что в пятницу истекает мера пресечения двум обвиняемым по делу похищения Игоря Луценко, Юрия Вербицкого, убийства Вербицкого - Сергею Мысливому и Ивану Новотному.
Указывается, что 21 июля коллегия судей Белоцерковского суда под председательством Ирины Дубановской инициировала изменении подсудности по делу, которое уже определял до этого апелляционный суд.
4 августа Апелляционный суд вернул дело суду обратно. Заседание там назначили 5.08.2021 на 16-00, потом перенесли на 9-00 четверг. И оно тоже не состоялось, потому что боковые судьи в отпуске.
Адвокаты отмечают, что две трети коллегии суда сейчас в отпуске. Из отпуска никого не отозвали. Повторное автоматическое перераспределение не провели.
Поскольку истекает срок меры пресечения и нет заседания суда, обвиняемые выйдут на свободу.
Прокурор Юлия Малашич обращает внимание, что оба обвиняемые скрывались от органов следствия. Один несколько месяцев, другой более успешно - 6 лет.
С момента задержания, в марте 2020 года, Сергей Мысливий и Иван Новотный находятся под стражей. Им инкриминируется участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, непосредственно похищения и пыток Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, также препятствование мирным собраниям - Евромайдану.
Отдельно Мысливому инкриминируется убийство Юрия Вербицкого, а также использование и подстрекательство к подделке официальных документов, в частности паспорта гражданина Украины.
Предыстория:
- В январе 2014 года в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
- В МВД заявляли, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения – гражданин Неживов.
- 10 марта 2020 года правоохранители задержали участника преступной организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.
- 12 марта 2020 года следователи ГБР и СБУ задержали еще одного подозреваемого в участии в этой преступной организации.