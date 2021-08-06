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Дела Майдана: двое обвиняемых могут выйти на свободу. Они уже скрывались от следствия

Пятница, 6 августа 2021, 12:16
Дела Майдана: двое обвиняемых могут выйти на свободу. Они уже скрывались от следствия

Обвиняемые в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого могут 7 августа выйти на свободу.

Источник: Адвокатская совещательная группа, адвокат Евгения Закревская в Facebook

Детали: Защитники обращают внимание, что в пятницу истекает мера пресечения двум обвиняемым по делу похищения Игоря Луценко, Юрия Вербицкого, убийства Вербицкого - Сергею Мысливому и Ивану Новотному.

Указывается, что 21 июля коллегия судей Белоцерковского суда под председательством Ирины Дубановской инициировала изменении подсудности по делу, которое уже определял до этого апелляционный суд.

4 августа Апелляционный суд вернул дело суду обратно. Заседание там назначили 5.08.2021 на 16-00, потом перенесли на 9-00 четверг. И оно тоже не состоялось, потому что боковые судьи в отпуске.

Адвокаты отмечают, что две трети коллегии суда сейчас в отпуске. Из отпуска никого не отозвали. Повторное автоматическое перераспределение не провели.

Поскольку истекает срок меры пресечения и нет заседания суда, обвиняемые выйдут на свободу.

Прокурор Юлия Малашич обращает внимание, что оба обвиняемые скрывались от органов следствия. Один несколько месяцев, другой более успешно - 6 лет.

С момента задержания, в марте 2020 года, Сергей Мысливий и Иван Новотный находятся под стражей. Им инкриминируется участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, непосредственно похищения и пыток Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, также препятствование мирным собраниям - Евромайдану.

Отдельно Мысливому инкриминируется убийство Юрия Вербицкого, а также использование и подстрекательство к подделке официальных документов, в частности паспорта гражданина Украины.

Предыстория:

  • В январе 2014 года  в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
  • В МВД заявляли, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения – гражданин Неживов.
  • 10 марта 2020 года правоохранители задержали участника преступной организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.
  • 12 марта 2020 года следователи ГБР и СБУ задержали еще одного подозреваемого в участии в этой преступной организации.

Украинская правда
Темы: Евромайдан
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