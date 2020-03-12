Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР задержало еще одного похитителя евромайдановцев Вербицкого и Луценко

Четверг, 12 марта 2020, 09:27
ГБР задержало еще одного похитителя евромайдановцев Вербицкого и Луценко

Следователи Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины 12 марта задержали еще одного подозреваемого в участии в преступной организации, которая похитила активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: ""Дела Майдана": ГБР задержало еще одного участника похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко".

Детали: Отмечается, что мужчине сообщили о подозрении в участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК) и незаконном лишении свободы и похищении человека (ч. 3 ст. 146 УК) еще 27 февраля.

Но в связи с тем, что он не явился на вызов, правоохранители получили разрешение следственного судьи на задержание подозреваемого.

Следствие установило, что житель города Белая Церковь Киевской области вошел в преступную группу из 9 "титушек", организованную для похищения и запугивания активных участников Евромайдана и незаконного препятствования мирным акциям протеста.

21 января 2014 года около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы Киева активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

После этого потерпевшие подвергались пыткам, а Юрий Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Подозреваемому грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Что было раньше: 10 марта правоохранители задержали другого участника этой организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.

Предыстория:

  • В январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
  • В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения – гражданин Неживов.
  • Алексей Чеботарев – криминальный авторитет и, как его называли, король контрабанды и алкоголя во времена Януковича. Во время Революции Достоинства создал преступную организацию, которая нападала на майдановцев, похищала их и пытала.

Украинская правда
Темы: ГБРМайдантитушки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
ГБР
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: