ГБР задержало еще одного похитителя евромайдановцев Вербицкого и Луценко

Следователи Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины 12 марта задержали еще одного подозреваемого в участии в преступной организации, которая похитила активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: ""Дела Майдана": ГБР задержало еще одного участника похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко".

Детали: Отмечается, что мужчине сообщили о подозрении в участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК) и незаконном лишении свободы и похищении человека (ч. 3 ст. 146 УК) еще 27 февраля.

Но в связи с тем, что он не явился на вызов, правоохранители получили разрешение следственного судьи на задержание подозреваемого.

Следствие установило, что житель города Белая Церковь Киевской области вошел в преступную группу из 9 "титушек", организованную для похищения и запугивания активных участников Евромайдана и незаконного препятствования мирным акциям протеста.

21 января 2014 года около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы Киева активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

После этого потерпевшие подвергались пыткам, а Юрий Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Подозреваемому грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Что было раньше: 10 марта правоохранители задержали другого участника этой организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.

Предыстория: