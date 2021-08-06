ВСП прекратил рассматривать дисциплинарные жалобы на судей

Высший совет правосудия остановил распределение между членами совета дисциплинарных жалоб, а также жалоб на решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора.

Источник: пресс-служба Высшего совета правосудия

Дословно: "Закон (№ 1635-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" - ред.) делает невозможным выполнение дисциплинарными палатами ВСП полномочий по рассмотрению дисциплинарных дел".

Детали: Закон вступил в силу 5 августа.

Им вносятся изменения в закон "О Высшем совете правосудия", в частности в части осуществления дисциплинарных производств в отношении судей.

Полномочия совета по осуществлению дисциплинарного производства в отношении судьи будет реализировать служба дисциплинарных инспекторов ВРП, дисциплинарный инспектор ВРП, который является участником дисциплинарного дела.

Процедура назначения на должность дисциплинарного инспектора будет осуществляться в соответствии с законом.

С момента вступления в силу закона дисциплинарные жалобы будут распределятся за дисциплинарным инспектором ВСП.

В то же время, сейчас инспекторов еще нет. По словам источников в ВСП, конкурс по выбору инспекторов может длиться три месяца.

Сам конкурс ВСП объявит после того, как состоится процедура оценки членов ВСП специальной комиссией, в которую войдут три международных эксперта и три представителя Совета судей Украины.

Этой комиссии пока нет, она может появиться в первой половине октября. После этого нужно еще 6 месяцев в процедуру оценки, после чего должен появиться обновленный состав ВСП, который объявит конкурс на дисциплинарных инспекторов.

По словам источника, ежемесячно ожидается до 800-1000 жалоб, однако их будут распределять и рассматривать. Таким образом, дисциплинарная процедура окажется в коллапсе на 8-12 месяцев.

Коллапса можно было избежать, если бы Рада поддержала рассмотрение жалоб членами ВРП до начала функционирования службы инспекторов.

Поправку, которая заблокировала рассмотрение жалоб, предложила в Раде нардеп СН Анастасия Радина, хотя комитет ее не поддержал.

В то же время юрист Центра противодействия коррупции Галина Чижик считает, что другого выхода, как проголосовать поправку не было. По ее словам, закон предусматривает, что дисциплинарных инспекторов должны отбирать на новом открытом конкурсе. Это означает, что пока будет длиться конкурс, дисциплинарные жалобы не будут рассматриваться, что позволит некоторым судьям избежать наказания.

Чижик добавила, что проблемы можно было бы избежать, дополнив закон необходимой нормой, однако профильный комитет ничего не сделал для этого.

Поправка Радиной, говорит Чижик, не является причиной остановки рассмотрения дисциплинарных производств, поскольку бы ситуация не изменилась и без этой поправки. Ждать проведения конкурса все равно бы пришлось. Кроме того, поправка нардепки якобы гарантирует качетство и порядочность будущих дисциплинарных инспекторов, ведь предусматривает, что решение об их назначении будет принимать обновленный Высший совет правосудия. На последнем настаивала Венецианская комиссия.