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Зеленский ввел режим paperless – заработает через 3 месяца

Пятница, 6 августа 2021, 14:29
фото: опу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

Источник: Офис президента

Детали: Закон вводит новые термины, как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", а также другие термины, связанные с получением электронных публичных услуг.

Также документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.

Электронные услуги смогут предоставляться автоматически, без вмешательства чиновника. Отмечается, что можно будет получить несколько услуг по одному заявлению.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

В течение этого времени Кабмин должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.

Справка: Начиная с 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг воспользовалось более 570 000 граждан Украины.

Что предшествовало: 15 июля Рада приняла законопроект.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в день 30-летия своей независимости Украины войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.

Украинская правда
Темы: Зеленскийзаконодательство
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