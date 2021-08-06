Зеленский ввел режим paperless – заработает через 3 месяца
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.
Источник: Офис президента
Детали: Закон вводит новые термины, как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", а также другие термины, связанные с получением электронных публичных услуг.
Также документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.
Электронные услуги смогут предоставляться автоматически, без вмешательства чиновника. Отмечается, что можно будет получить несколько услуг по одному заявлению.
Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.
В течение этого времени Кабмин должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.
Справка: Начиная с 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг воспользовалось более 570 000 граждан Украины.
Что предшествовало: 15 июля Рада приняла законопроект.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что в день 30-летия своей независимости Украины войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.