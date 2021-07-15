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Рада ввела режим paperless

Четверг, 15 июля 2021, 18:37

Верховная Рада приняла законопроект №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

Источник: внеочередное заседание парламента в четверг

Детали: За это проголосовали 238 нардепов.

Инициаторами законопроекта являются народные депутаты из фракции "Слуга народа".

Проектом закона предлагают принять, что если для получения услуги от гражданина требуют документы или информацию, которая содержится в национальных электронных информационных ресурсах, то такие документы можно не подавать. В таком случае поставщики услуг, представляющие государство, самостоятельно получают такую ​​информацию.

Кроме того, законопроект впервые внедряет понятие "электронная публичная услуга". Последняя приравнивается к бумажным услугам. Также устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.

Также электронные услуги смогут предоставляться автоматически, без вмешательства чиновника. Отмечается, что можно будет получить несколько услуг по одному заявлению.

Что предшествовало: 17 июня законопроект прошел первое чтение.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в день 30-летия своей независимости Украины войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
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