Брату Навального дали год условно

Преображенский суд Москвы приговорил брата оппозиционного политика Алексея Навального – Олега Навального к году лишения свободы с испытательным сроком 1 год по "санитарному делу".

Источник: РИА Новости со ссылкой на адвоката Никоса Параскевова

Детали: Прокуратура просила дать Навальному год условно с испытательным сроком 3 года.

Защита Навального заявила, что будет обжаловать приговор.

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