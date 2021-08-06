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Брату Навального дали год условно

Пятница, 6 августа 2021, 15:36
Фото РИА Новости

Преображенский суд Москвы приговорил брата оппозиционного политика Алексея Навального – Олега Навального к году лишения свободы с испытательным сроком 1 год по "санитарному делу".

Источник: РИА Новости со ссылкой на адвоката Никоса Параскевова

Детали: Прокуратура просила дать Навальному год условно с испытательным сроком 3 года.

Защита Навального заявила, что будет обжаловать приговор.

Предыстория:

  • "Санитарное дело" было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, его фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального – и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
  • 3 августа фигурантка "санитарного дела" Любовь Соболь получила 1,5 ограничения свободы.  
  • 6 августа другого соратника Навального Николая Ляскина приговорили к году ограничения свободы по так называемому "санитарному делу".

Темы: НавальныйРосcиясуд
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