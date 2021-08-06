Брату Навального дали год условно
Пятница, 6 августа 2021, 15:36
Преображенский суд Москвы приговорил брата оппозиционного политика Алексея Навального – Олега Навального к году лишения свободы с испытательным сроком 1 год по "санитарному делу".
Источник: РИА Новости со ссылкой на адвоката Никоса Параскевова
Детали: Прокуратура просила дать Навальному год условно с испытательным сроком 3 года.
Защита Навального заявила, что будет обжаловать приговор.
Предыстория:
- "Санитарное дело" было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, его фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального – и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
- 3 августа фигурантка "санитарного дела" Любовь Соболь получила 1,5 ограничения свободы.
- 6 августа другого соратника Навального Николая Ляскина приговорили к году ограничения свободы по так называемому "санитарному делу".