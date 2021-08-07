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Оккупанты убили украинского военного, еще один ранен

Суббота, 7 августа 2021, 15:08
Оккупанты убили украинского военного, еще один ранен

Вследствие вражеского обстрела возле населенного пункта Пески один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Сегодня, 7 августа, российские наемники, коварно нарушая требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.

Вследствие поражения один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один военный получил ранение. Состояние здоровья воина – средней тяжести".

Детали: Отмечается, что на обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.

Группировка подчеркивает, что это уже не первый случай, когда противник осуществляет обстрелы гражданской инфраструктуры. Так, 5 августа в результате обстрела населенного пункта Красногоровка с применением противотанковых пушек был поврежден жилой пятиэтажный дом, гражданский автомобиль и тяжело ранен местный житель, который находился в собственной квартире.

Также 5 августа вооруженные формирования РФ открыли огонь по окраине населенного пункта Галициновка из артиллерийских систем калибра 122мм, в результате чего повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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