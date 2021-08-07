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Украинка Магучих стала бронзовым призером Олимпиады-2020

Суббота, 7 августа 2021, 16:09
Украинка Магучих стала бронзовым призером Олимпиады-2020
Ярослава Магучих, фото: champion

Лидер мирового сезона в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих выступила на Олимпиаде в финале женских прыжков в высоту и завоевала "бронзу".

Источник: Суспільне

Детали: В финал женских прыжков в высоту вышли представительницы Украины Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. В итоге Украина завоевала лишь одну медаль. Ярослава Магучих - бронзовый призер Олимпиады в Токио.

В квалификации у Геращенко и Левченко были проблемы с высотой 1.95 метра, они взяли ее с третьей попытки. Магучих один раз не преодолела высоту 1.90 метра.

Именно Магучих была одной из главных претенденток на победу в прыжках в высоту. Она подходила к Олимпийским Играм в качестве лидера сезона по преодоленной высоте - 2.03 метра.

Главными претендентками украинских прыгунов в борьбе за медали были американка Вешти Каннингем, австралийка Никола Макдермотт, а также представитель ОКР Мария Ласицкене. Именно эти три спортсменки вместе с Магучих преодолели планку в 2.00 метра в 2021 году.

Первой в прыжках в высоту выбыла шведка Мая Нильссон. Взяв планку 1.95 в квалификации, шведская прыгунья уступила уже по итогам выступлений на высоте 1.88 метра. Магучих, Левченко и Геращенко подходили к высоте 1.93 метра без единой ошибки, причем Ярослава стартовую высоту 1.84 метра пропускала.

С высотой 1.93 метра с первой попытки справились 7 спортсменок, среди них - Магучих и Геращенко. Левченко понадобился для этого еще один прыжок. На этой стадии никто из прыгунов соревнования не покинул - все преодолели 1.93 метра.

А вот на 1.96 метра соревнования покинули сразу три прыгуньи - немка Мари-Лоуренс Юнгфляйш, полячка Камила Лицвинко и болгарка Мирела Демирева. Ярославе Магучих и Юлии Левченко понадобились дополнительные попытки, а вот Ирина Геращенко и Никола МакДермотт стали единственными, кто преодолел ее сразу.

1.98 метра оказалась сложными для Юлии Левченко и Ярославы Магучих. Магучих смогла преодолеть ее только с третьей попытки, а вот Левченко после двух попыток перенесла на 2.00 метра и не взяла эту высоту. Ирина Геращенко не использовала один прыжок, но со второго преодолела ее, обновив собственный рекорд сезона.

До 2.00 метра с преодоленной высотой 1.98 м подошли четыре спортсменки - австралийка Макдермотт, представитель ОКР Ласицкене. И две украинки - Геращенко и Магучих – одной из них точно была гарантирована медаль Олимпиады.

2.00 метра с первой попытки взяла Макдермотт. Ласицкене и Магучих – со второй. А вот Геращенко не использовала ни одной попытки - в тройке осталась Ярослава Магучих.

2.02 метра в лидеры вышла представительница ОКР Мария Ласицкене. Макдермотт и Магучих ее не преодолели сразу, однако австралийка взяла ее со второй попытки, а вот украинка перенесла на 2.04 метра.

2.04 с первой попытки не взяла ни одна из прыгуний. При этом для Магучих это была вторая попытка - оставалась еще одна. Второй раунд - Макдермотт не взяла высоту, так же, как и Магучих.

 
Фото Дилана Мартинеса, Reuters

Что предшествовало: Сборная Украины взяла "бронзу" в командных соревнованиях по артистическому плаванию на Олимпиаде-2020 в Токио.

Напомним:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Олимпиадаспорт
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