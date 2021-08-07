В штабе рассказали, при каких обстоятельствах российские оккупанты убили украинского бойца

Российско-оккупационные войска 7 августа в направлении Песков совершили обстрел, в результате которого один украинский боец ​​был убит, и еще один получил ранения.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Сообщается, что в направлении поселка Пески российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов.

Среди прочего, гибридные войска РФ выпустили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям – осуществлял восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры в Песках. В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один военный был ранен, его состояние – средней тяжести.

Кроме того, вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Дословно: "На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм".