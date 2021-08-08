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Талибы захватили еще одну столицу афганской провинции

Воскресенье, 8 августа 2021, 00:36
ФОТО: dpa

Боевики группировки "Талибан" 7 августа захватили столицу еще одной провинции Афганистана - город Шеберган.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на представителя полиции в провинции Джаузджан

Детали: Афганские силы безопасности в Шебергани отступили в аэропорт и района Джангалбах вблизи города.

Также поступали сообщения о значительных бои ночью вблизи Кундуза, столицы провинции Кундуз, Талукана, столицы провинции Тахар, и Файзабад, столицы провинции Бадахшан.

Напомним:

  • 1 августа сообщалось, что боевики "Талибана" пытаются захватить три ключевых города на юге и западе Афганистана - Герат, Лашкаргах и Кандагар.
  • Исламисты уже захватили, как считается, около половины территории Афганистана, включая прибыльные пограничные районы у Ирана и Пакистана.
  • Боевики "Талибана" захватили столицу афганской провинции Нимроз - Зарандж - и убили высокопоставленного сотрудника правительства по СМИ в Кабуле Даву Хана Менапала.

Темы: Афганистанбоевые действия
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