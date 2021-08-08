Талибы захватили столицу еще одной афганской провинции
Воскресенье, 8 августа 2021, 00:36
Боевики группировки "Талибан" 7 августа захватили столицу еще одной провинции Афганистана - город Шеберган.
Источник: Радио Свобода со ссылкой на представителя полиции в провинции Джаузджан
Детали: Афганские силы безопасности в Шебергани отступили в аэропорт и района Джангалбах вблизи города.
Также поступали сообщения о значительных бои ночью вблизи Кундуза, столицы провинции Кундуз, Талукана, столицы провинции Тахар, и Файзабад, столицы провинции Бадахшан.
Напомним:
- 1 августа сообщалось, что боевики "Талибана" пытаются захватить три ключевых города на юге и западе Афганистана - Герат, Лашкаргах и Кандагар.
- Исламисты уже захватили, как считается, около половины территории Афганистана, включая прибыльные пограничные районы у Ирана и Пакистана.
- Боевики "Талибана" захватили столицу афганской провинции Нимроз - Зарандж - и убили высокопоставленного сотрудника правительства по СМИ в Кабуле Даву Хана Менапала.