Боевики группировки "Талибан" 7 августа захватили столицу еще одной провинции Афганистана - город Шеберган.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на представителя полиции в провинции Джаузджан

Детали: Афганские силы безопасности в Шебергани отступили в аэропорт и района Джангалбах вблизи города.

Также поступали сообщения о значительных бои ночью вблизи Кундуза, столицы провинции Кундуз, Талукана, столицы провинции Тахар, и Файзабад, столицы провинции Бадахшан.

Напомним: