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Пытки Луценко и Вербицкого: подозреваемые вышли из СИЗО

Воскресенье, 8 августа 2021, 07:08
ФОТО: 24tv.ua

Подозреваемые по делу похищения, пыток Игоря Луценко и Юрия Вербицкого вышли из СИЗО.

Источник: журналистка Ольга Худецкая в facebook

Прямая речь: "Судьи по делу похищения, пыток Игоря Луценко и Юрия Вербицкого решили сходит дружно в отпуск именно тогда, когда заканчивается мера пресечения в двух обвиняемых - Сергея Мисливого и Ивана Новотного. Им инкриминировали участие в преступной организации и, собственно, совершение преступления.

Оба были в розыске, и задержаны только в марте 2020 года. Чуда пока не произошло, оба вышли".

Детали: Журналистка отметила, что Новотного выпустили в 00:01 - как только истек срок меры пресечения.

"А вот Мисливого мы нашли в Печерском суде – он получил новое подозрение от ГБР и прокуроров, и суд теперь решает, брать ли его вновь под стражу уже по новому подозрению", - написала Худецкая.

Оба подозреваемых были в розыске и задержаны в марте 2020.

Предыстория:

  • В январе 2014 года  в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
  • В МВД заявляли, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения – гражданин Неживов.
  • 10 марта 2020 года правоохранители задержали участника преступной организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.
  • 12 марта 2020 года следователи ГБР и СБУ задержали еще одного подозреваемого в участии в этой преступной организации.

Украинская правда
Темы: СИЗОМайдан
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