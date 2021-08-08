Пытки Луценко и Вербицкого: подозреваемые вышли из СИЗО

Подозреваемые по делу похищения, пыток Игоря Луценко и Юрия Вербицкого вышли из СИЗО.

Источник: журналистка Ольга Худецкая в facebook

Прямая речь: "Судьи по делу похищения, пыток Игоря Луценко и Юрия Вербицкого решили сходит дружно в отпуск именно тогда, когда заканчивается мера пресечения в двух обвиняемых - Сергея Мисливого и Ивана Новотного. Им инкриминировали участие в преступной организации и, собственно, совершение преступления.

Оба были в розыске, и задержаны только в марте 2020 года. Чуда пока не произошло, оба вышли".

Детали: Журналистка отметила, что Новотного выпустили в 00:01 - как только истек срок меры пресечения.

"А вот Мисливого мы нашли в Печерском суде – он получил новое подозрение от ГБР и прокуроров, и суд теперь решает, брать ли его вновь под стражу уже по новому подозрению", - написала Худецкая.

Оба подозреваемых были в розыске и задержаны в марте 2020.

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