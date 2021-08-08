Пытки Луценко и Вербицкого: подозреваемые вышли из СИЗО
Подозреваемые по делу похищения, пыток Игоря Луценко и Юрия Вербицкого вышли из СИЗО.
Источник: журналистка Ольга Худецкая в facebook
Прямая речь: "Судьи по делу похищения, пыток Игоря Луценко и Юрия Вербицкого решили сходит дружно в отпуск именно тогда, когда заканчивается мера пресечения в двух обвиняемых - Сергея Мисливого и Ивана Новотного. Им инкриминировали участие в преступной организации и, собственно, совершение преступления.
Оба были в розыске, и задержаны только в марте 2020 года. Чуда пока не произошло, оба вышли".
Детали: Журналистка отметила, что Новотного выпустили в 00:01 - как только истек срок меры пресечения.
"А вот Мисливого мы нашли в Печерском суде – он получил новое подозрение от ГБР и прокуроров, и суд теперь решает, брать ли его вновь под стражу уже по новому подозрению", - написала Худецкая.
Оба подозреваемых были в розыске и задержаны в марте 2020.
Предыстория:
- В январе 2014 года в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
- В МВД заявляли, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения – гражданин Неживов.
- 10 марта 2020 года правоохранители задержали участника преступной организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.
- 12 марта 2020 года следователи ГБР и СБУ задержали еще одного подозреваемого в участии в этой преступной организации.