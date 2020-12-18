Ройтбурду вернули должность руководителя Художественного музея – нардеп
Одесский облсовет отменил решение об отставке Александра Ройтбурда с поста руководителя Одесского художественного музея.
Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на решение облсовета от 18 декабря
Прямая речь Гончаренко: "Инициировала решение фракция "ЕС" в Одесском облсовете. 43 депутата поддержали! Ройтбурд остается/возвращается к руководству ОХМ. Один из лучших музеев Украины продолжает развиваться!"
Детали: По словам Гончаренко, утром представители ОПЗЖ пытались блокировать работу облсовета, "били стекла и устраивали драки, чтобы этого не допустить, но Украина победила".
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Предыстория:
- В конце 2017 известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, однако депутаты облсовета так и не проголосовали за его кандидатуру.
- Тогда в ситуацию вмешался губернатор области Максим Степанов. 19 марта он назначил Ройтбурда руководителем музея.
- 4 сентября Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея.
- После этого Ройтбурд сообщил о намерении обжаловать решение областного совета.
- 10 февраля суд признал незаконным увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея в сентябре 2019 года.
- 1 июня апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда с должности директора музея.