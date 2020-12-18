Ройтбурду вернули должность руководителя Художественного музея – нардеп

Одесский облсовет отменил решение об отставке Александра Ройтбурда с поста руководителя Одесского художественного музея.

Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на решение облсовета от 18 декабря

Прямая речь Гончаренко: "Инициировала решение фракция "ЕС" в Одесском облсовете. 43 депутата поддержали! Ройтбурд остается/возвращается к руководству ОХМ. Один из лучших музеев Украины продолжает развиваться!"

Детали: По словам Гончаренко, утром представители ОПЗЖ пытались блокировать работу облсовета, "били стекла и устраивали драки, чтобы этого не допустить, но Украина победила".

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