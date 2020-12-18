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Ройтбурду вернули должность руководителя Художественного музея – нардеп

Пятница, 18 декабря 2020, 16:11
Ройтбурду вернули должность руководителя Художественного музея – нардеп
Фото с Facebook Ройтбурда

Одесский облсовет отменил решение об отставке Александра Ройтбурда с поста руководителя Одесского художественного музея.

Источник: нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на решение облсовета от 18 декабря

Прямая речь Гончаренко: "Инициировала решение фракция "ЕС" в Одесском облсовете. 43 депутата поддержали! Ройтбурд остается/возвращается к руководству ОХМ. Один из лучших музеев Украины продолжает развиваться!"

Детали: По словам Гончаренко, утром представители ОПЗЖ пытались блокировать работу облсовета, "били стекла и устраивали драки, чтобы этого не допустить, но Украина победила".

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Александр Ройтбурд: Если б президентом выбрали Христа, все равно непонятно, как победить коррупцию

Предыстория:

  • В конце 2017 известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, однако депутаты облсовета так и не проголосовали за его кандидатуру.
  • Тогда в ситуацию вмешался губернатор области Максим Степанов. 19 марта он назначил Ройтбурда руководителем музея.
  • 4 сентября Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея.
  • После этого Ройтбурд сообщил о намерении обжаловать решение областного совета.
  • 10 февраля суд признал незаконным увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея в сентябре 2019 года.
  • 1 июня апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда с должности директора музея.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессаместная властьмузеи
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