Закрытие Олимпиады-2020: флаг Украины будет нести спортсменка с двумя медалями

На церемонию закрытия спортивного события каждая страна делегировала одного представителя, от Украины знаменосцем будет двукратная призерка Олимпийских Игр в Токио, спортсменка Людмила Лузан.

Источник: официальный сайт НОК

Детали: На церемонии открытия Олимпиады-2020 впервые в истории каждая страна имела два знаменосца - женщину и мужчину. От Украины флаг несли чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин и 3-кратная призерка Олимпийских Игр Елена Костевич.

На закрытии же Олимпийских игр традиция одного знаменосца сохранилась, и Украина делегировала эту возможность Людмиле Лузан.

Прямая речь Лузан: "Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно. Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны. С нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады. Я очень счастлива".

Что предшествовало: В олимпийском Токио 24-летняя украинка Людмила Лузан дважды поднималась на пьедестал почета, завоевав "серебро" с партнершей по сборной Анастасией Четвериковой в каноэ-двойке на 500 метров и "бронзу" в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 метров.