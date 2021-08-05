Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спортсменка Лузан завоевала для Украины 12-ю медаль на Олимпиаде в Токио

Четверг, 5 августа 2021, 06:02
Спортсменка Лузан завоевала для Украины 12-ю медаль на Олимпиаде в Токио
ФОТО: Федерация каноэ Украины

На Олимпиаде украинка Людмила Лузан завоевала "бронзу" в гребле на байдарках и каноэ.

Источник: Прямая трансляция Олимпиады

Детали: Лузан финишировала третьей в дисциплине каноэ-одиночка на 200-метровой дистанции с результатом 47.034 секунды, обойдя на 0.08 секунды польскую спортсменку и чемпионку Европы Дороту Боровскую.

Золотую медаль завоевала американка Невин Харрисон, второй пришла к финишу Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады.

Добавим, что женская программа в каноэ-спринте является дебютной в программе на Олимпийских Играх-2020 в Токио.

Напомним:

  • Украинские спортсменки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль в артистическом плавании — это первая олимпийская награда Украины за всю историю в этом виде спорта.
  • 22-летняя Ирина Коляденко приобрела бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио.
  • Нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк получил первую золотую медаль для Украины на Олимпийских Играх в Токио. В финале по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг он одолел венгра Виктора Леринца.
  • Украинец Парвиз Насибов завоевал серебро по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОлимпиадаспортУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Олимпиада
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет стал на сторону агрессора: как восстановить справедливость
Глава МОК хочет, чтобы россияне и белорусы приняли участие в Олимпиаде
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: