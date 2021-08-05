Спортсменка Лузан завоевала для Украины 12-ю медаль на Олимпиаде в Токио
Четверг, 5 августа 2021, 06:02
На Олимпиаде украинка Людмила Лузан завоевала "бронзу" в гребле на байдарках и каноэ.
Источник: Прямая трансляция Олимпиады
Детали: Лузан финишировала третьей в дисциплине каноэ-одиночка на 200-метровой дистанции с результатом 47.034 секунды, обойдя на 0.08 секунды польскую спортсменку и чемпионку Европы Дороту Боровскую.
Золотую медаль завоевала американка Невин Харрисон, второй пришла к финишу Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады.
Добавим, что женская программа в каноэ-спринте является дебютной в программе на Олимпийских Играх-2020 в Токио.
5 August - #CanoeSprint - Women's Canoe Single 200m— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 5, 2021
🥇Nevin Harrison🇺🇸
🥈Laurence Vincent-Lapointe🇨🇦
🥉Liudmyla Luzan🇺🇦#UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics | #Tokyo2020
Напомним:
- Украинские спортсменки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль в артистическом плавании — это первая олимпийская награда Украины за всю историю в этом виде спорта.
- 22-летняя Ирина Коляденко приобрела бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио.
- Нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк получил первую золотую медаль для Украины на Олимпийских Играх в Токио. В финале по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг он одолел венгра Виктора Леринца.
- Украинец Парвиз Насибов завоевал серебро по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.
Украинская правда