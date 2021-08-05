Спортсменка Лузан завоевала для Украины 12-ю медаль на Олимпиаде в Токио

На Олимпиаде украинка Людмила Лузан завоевала "бронзу" в гребле на байдарках и каноэ.

Источник: Прямая трансляция Олимпиады

Детали: Лузан финишировала третьей в дисциплине каноэ-одиночка на 200-метровой дистанции с результатом 47.034 секунды, обойдя на 0.08 секунды польскую спортсменку и чемпионку Европы Дороту Боровскую.

Золотую медаль завоевала американка Невин Харрисон, второй пришла к финишу Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады.

Добавим, что женская программа в каноэ-спринте является дебютной в программе на Олимпийских Играх-2020 в Токио.

Напомним: