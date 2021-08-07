Олимпиада в Токио: Украинские спортсменки завоевали серебро в гребле на каноэ

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли серебро в гребле на каноэ среди женских дуэтов на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Токио.

Источник: Sport.ua

Детали: Отмечается, что украинки заняли в финале второе место после китаянок.

Напомним: Это четвертое серебро для Украины. Ранее второе место занимали Анжелика Терлюга (каратэ); Михаил Романчук (заплыв на 1500 метров вольным стилем); Парвиз Насибов (греко-римская борьба в весовой категории до 67 килограммов).