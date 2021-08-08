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Талибы захватили Кундуз – ключевой город на севере Афганистана

Воскресенье, 8 августа 2021, 12:40
Талибы захватили Кундуз – ключевой город на севере Афганистана

Кундуз, административный центр одноименной провинции на севере Афганистана, 8 августа перешел под контроль талибов. Город имеет важное стратегическое значение.

Источник: BBC

Детали: Представитель местных властей сообщил, что все районы города, кроме аэропорта, уже захвачены "Талибаном".

В городе начались пожары, в центре Кундуза талибы подняли свой флаг.

Кундуз стал третьей провинциальной столицей в Афганистане, сдавшейся талибам за последние дни, и их самой большой пока победой.

Город является воротами в северные провинции страны. А его расположение делает его стратегически важным, поскольку есть автомагистрали, соединяющие Кундуз с другими крупными городами, включая столицу Кабул, а сама провинция граничит с Таджикистаном.

 

Также поступают сообщения о том, что еще один северный город, Сар-э-Пуль, также захвачен талибами, хотя это еще не подтверждено независимыми источниками.

Предыстория: Наступление талибов резко активизировалось после того, как американские войска и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана после 20 лет военного присутствия в стране международной коалиции.

Напомним:

Ранее в рухах "Талибана" оказался Зарандж, столица юго-западной провинции Нимроз. Менее чем через 48 часов был захвачен северный город Шибарган в провинции Джаузджан.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаАфганистан
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