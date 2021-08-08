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В Токио началась церемония закрытия Олимпиады-2020

Воскресенье, 8 августа 2021, 14:10
В Токио началась церемония закрытия Олимпиады-2020
Фото: Behrouz MEHRI/AFP

В столице Японии на 68-тысячном Национальном стадионе проходит официальная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр.

Источник: прямая трансляция

Детали: Посмотреть яркое событие можно канале UA: Перший по этой ссылке.

Токийская Олимпиада должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии ее перенесли, и она состоялась этим летом. Однако название "Олимпиада-2020" организаторы решили оставить.

На церемонии закрытия на трибунах Национального стадиона присутствуют только представители международного и национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица, спонсоры, журналисты.

На событие каждая страна делегировала одного представителя, от Украины знаменосцем будет двукратная призерка Олимпийских Игр в Токио, спортсменка Людмила Лузан.

Напомним:

В Токио завершились соревнования Игр Олимпиады, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украинские спортсмены на них завоевали 19 медалей.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаспортЯпония
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