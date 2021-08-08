Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Львовщине новые больные с "Дельтой", вирус "привезли" из РФ и Британии

Воскресенье, 8 августа 2021, 15:59
Фото: freepik

На Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания коронавирусом штамма "Дельта".

Источник: главный санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимко в Facebook

Детали: По данным чиновницы, среди 7 зараженных "Дельтой" двое - вернулись из России, двое - из Великобритании и один человек приехал из США.

Еще двое зараженных не выезжали за границу, следовательно, заразились в пределах Львовской области.

Также она допустила, что больных с этой мутацией Covid значительно больше, чем удалось зафиксировать и призвала вакцинироваться против коронавируса.

Прямая речь: "Понятно, что случаев значительно больше и эти люди находятся среди нас".

Напомним:

  • Во Львовской области 25 июля было зафиксировано три случая заболевания коронавирусом, вызванного штаммом "Дельта".
  • Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что среди невакцинированных наблюдается высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта".

Знать больше:

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: коронавирусЛьвовщина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Соратница Навального Соболь уехала из России – росСМИ

фото, видеоНа марше солидарности с белорусами в Киеве произошли столкновения

Оккупанты сорвали богослужение в монастыре ПЦУ в Крыму

В Минобороны напомнили Магучих об агрессии РФ: накладывает ограничения

На Львовщине новые больные с "Дельтой", вирус "привезли" из РФ и Британии

Пытки Луценко и Вербицкого: одного из подозреваемых вернули за решетку

Все новости...
коронавирус
В Италии прошли многотысячные протесты против COVID-паспортов
Коронавирус: в Украине еще 619 заражений и сотни госпитализаций
Украина 12 в Европе по распространению коронавируса и 5 по суточной смертности
Последние новости
22:23
Соратница Навального Соболь уехала из России – росСМИ
21:45
фото, видеоНа марше солидарности с белорусами в Киеве произошли столкновения
21:26
"Динамо" в матче с двумя пенальти побеждает "Зарю"
21:11
В Кривом Роге бывший военный пострадал от взрыва гранаты
20:30
Новости экономики: прогноз рейтинга Украины, распределение транша МВФ
20:01
Харьковчанин грозился подорвать подъезд многоэтажки, жителей эвакуировали
19:32
В Латвии разбился частный самолет, погиб пилот из Литвы
19:16
Оккупанты сорвали богослужение в монастыре ПЦУ в Крыму
18:37
Сопредседатель немецких "Зеленых" вступился за кандидатку в канцлеры
18:22
Годовщина вторжения РФ в Грузию: МИД призывает мир давить на Россию
Все новости...