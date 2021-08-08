На Львовщине новые больные с "Дельтой", вирус "привезли" из РФ и Британии

На Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания коронавирусом штамма "Дельта".

Источник: главный санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимко в Facebook

Детали: По данным чиновницы, среди 7 зараженных "Дельтой" двое - вернулись из России, двое - из Великобритании и один человек приехал из США.

Еще двое зараженных не выезжали за границу, следовательно, заразились в пределах Львовской области.

Также она допустила, что больных с этой мутацией Covid значительно больше, чем удалось зафиксировать и призвала вакцинироваться против коронавируса.

Прямая речь: "Понятно, что случаев значительно больше и эти люди находятся среди нас".

Напомним:

Во Львовской области 25 июля было зафиксировано три случая заболевания коронавирусом, вызванного штаммом "Дельта".

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что среди невакцинированных наблюдается высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта".

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