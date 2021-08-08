На Львовщине новые больные с "Дельтой", вирус "привезли" из РФ и Британии
Воскресенье, 8 августа 2021, 15:59
На Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания коронавирусом штамма "Дельта".
Источник: главный санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимко в Facebook
Детали: По данным чиновницы, среди 7 зараженных "Дельтой" двое - вернулись из России, двое - из Великобритании и один человек приехал из США.
Еще двое зараженных не выезжали за границу, следовательно, заразились в пределах Львовской области.
Также она допустила, что больных с этой мутацией Covid значительно больше, чем удалось зафиксировать и призвала вакцинироваться против коронавируса.
Прямая речь: "Понятно, что случаев значительно больше и эти люди находятся среди нас".
Напомним:
- Во Львовской области 25 июля было зафиксировано три случая заболевания коронавирусом, вызванного штаммом "Дельта".
- Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что среди невакцинированных наблюдается высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта".
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Украинская правда