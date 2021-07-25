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На Львовщине выявили больных, зараженных штаммом Covid "Дельта"

Воскресенье, 25 июля 2021, 09:38

Во Львовской области зафиксировано три случая заболевания коронавирусом, вызванным штаммом "Дельта".

Источник: сообщение Львовской областной администрации

Детали: На исследование в Центр общественного здоровья Киева ранее направили 6 тестов ПЦР со Львовщины с подозрением на наличие штамма "Дельта". В трех из них подтвердили наличие штамма.

Дословно: "Больные во время инкубационного периода находились в Великобритании (2 человека) и России (1 человек). Все проходили стационарное лечение. Состояние больных с положительной динамикой".

Напомним:

  • Главный санврач страны Игорь Кузин предупредил, что Украина может вернуться в "красную зону" карантина из-за новых штаммов коронавируса.
  • Специалисты из Британской службы здравоохранения обнаружили в стране случаи заражения новой мутацией коронавируса. Сейчас его изучают.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусЛьвовщинаэпидемия
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