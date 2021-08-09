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Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца – Шмыгаль

Понедельник, 9 августа 2021, 05:45
Украина перейдет в режим без бумаг через три месяца – Шмыгаль
ФОТО: facebook

Через три месяца благодаря внедрению режима "без бумаг" количество е-услуг в Украине существенно возрастет.

Источник: Шмыгаль в Facebook

Прямая речь: "На этой неделе Президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах.

Благодаря режиму "без бумаг" количество е-услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая – будет окончательно уничтожена.

Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений".

Напомним:

  • 17 июня законопроект прошел первое чтение.
  • Президент Владимир Зеленский заявляет, что в день 30-летия своей независимости Украины войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.
  • Верховная Рада приняла законопроект №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

Украинская правда

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Темы: Шмыгаль
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