Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца – Шмыгаль

Через три месяца благодаря внедрению режима "без бумаг" количество е-услуг в Украине существенно возрастет.

Источник: Шмыгаль в Facebook

Прямая речь: "На этой неделе Президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах.

Благодаря режиму "без бумаг" количество е-услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая – будет окончательно уничтожена.

Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений".

Напомним: