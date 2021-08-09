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Коронавирус: три сотни новых заражений, больше всего – в Киеве

Понедельник, 9 августа 2021, 08:17
Коронавирус: три сотни новых заражений, больше всего – в Киеве

В воскресенье, 8 августа, в стране зафиксировали еще 300 случаев коронавирусной болезни, госпитализация понадобилась 400 зараженным, 5 человек умерли.

Источник: Минздрав

Детали: Среди 300 новых случаев, 20 – дети. Также сообщается о двух зараженных медиках.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 400 больных, болезнь унесла жизни 5 человек.

Выздоровел 281 человек.

Осуществлено тестирований за сутки – 16 720 (в том числе методом ПЦР - 9383, методом ИФА - 1424), исследований экспресс-тестами на антиген - 5913.

Напомним:

  • 7 августа в Украине было зафиксировано 619 новых случаев Covid, 10 больных умерли.
  • В субботу, 7 августа, в мире диагностировали более 472 тысяч новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Иране, Индии, Великобритании. Украина среди стран мира занимает 59 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда

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Темы: коронавирусэпидемияКиев
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