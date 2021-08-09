Беленюк: На Олимпиаду можно было взять больше тренеров и меньше функционеров

Депутат Верховной Рады олимпийский чемпион Игр в Токио Жан Беленюк считает, что можно было бы сократить количество чиновников в официальной делегации Украины на Олимпиаде в пользу тренеров.

Источник: Беленюк в Facebook

Прямая речь: "Я, как первый заместитель председателя комитета молодежи и спорта (парламентского ред.), и как непосредственный участник Олимпиады в Токио, член оргкомитета по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм, хочу отметить существующие проблемы организации и участия наших спортсменов на Играх.

Нам необходимо обязательно проанализировать результаты Олимпиады-2020, для того, чтобы наши спортсмены - олимпийцы выступили лучше в Пекине и Париже.

Все уже слышали о проблеме с отсутствием тренера в нашей прыгуньи с шестом Марины Килипко, которая заняла пятое место - самый высокий результат Украины на Олимпиадах.

Я говорил с Мариной и суть проблемы очень проста. Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегации ее тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду поехала без тренера.

Мне известно об установлении ограничения количества тренеров на команду, и я сам имел определенные сложности на Олимпиаде из-за этого. Но в то же время достаточно большое количество функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько работников министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио".

Детали: Беленюк напомнил, что трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпийских игр, потому что они не успели провести достаточное количество допинг-проб. "Кто в этом виноват и почему так произошло, нам тоже придется выяснять! Надо учесть указанные риски при подготовке к Олимпиаде в Пекине и Париже", - указывает депутат.

Прямая речь: "Спортсменами были подняты вопросы о качестве реабилитации после переноса операций и травм! Важно понимать, какие меры со стороны Министерства, принятые за последнее время в вопросе совершенствования реабилитации спортсменов, и как обстоят дела по соответствующей работе по реабилитации после передачи целостного имущественного комплекса государственного учреждения "Украинский медицинский центр спортивной медицины Министерства здравоохранения Украины" в сферу управления Министерства молодежи и спорта Украины.

Проблемные вопросы наших спортсменов - олимпийцев беру под свой личный контроль. Уже сегодня направлю соответствующие запросы! Буду вас информировать!

Для того, чтобы более системно подойти к анализу участия нашей страны в Олимпиаде, публично обращаюсь к нашим спортсменам-олимпийцам предоставить мне информацию о возможных нарушениях Ваших прав со стороны или тренеров или функционеров во время подготовки или непосредственного участия в Олимпиаде.

Информацию можно присылать на мой электронный адрес: beleniuk@rada.gov.ua. Анонимность гарантирую.

Я пришел в парламент для того, чтобы защищать права спортсменов. После Олимпиады, у меня для этого гораздо больше времени и сил!".

Что предшествовало: Олимпиаду в Токио Украина завершила с 19 медалями.