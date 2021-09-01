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Лавров заявил, что у Зеленского нет "большого ума"

Среда, 1 сентября 2021, 12:30
Фото ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского на исторические темы или о "самом грязном в мире" российском газе, делаются "не от большого ума".

Источник: ТАСС со ссылкой на выступление Лаврова перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО

Прямая речь Лаврова: "Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. То говорят, что крещение Руси – это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно".

Детали: По словам Лаврова, Киев руководствуется желанием "искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти".

Он уверен, что украинская власть "пытается играть на очевидном стремлении Запада… пытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия, дестабилизировать, отвлечь внимание от решения главнейших проблем".

Предыстория: 

  • Зеленский на встрече с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Грёнхольм заявил, что "российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".
  • Ранее Лавров заявил, что с каждой новой властью Украина все больше заходит в тупик в разрешении внутренних и внешних проблем.

Темы: ЛавровЗеленскийРосcия
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