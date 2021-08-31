Зеленский хочет консультаций с Германией и США по сохранению транзита газа
Президент Владимир Зеленский ожидает скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.
Источник: Офис президента
Детали: Соответствующее заявление Зеленский озвучил во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Грёнхольм.
На ней стороны обсудили угрозы "Северного потока-2". Зеленский заявил, что "российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".
Кроме того, был поднят вопрос сотрудничества в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использовании малых модульных реакторов.
Что предшествовало: В случае запуска российского проекта "Северный поток - 2" наполовину украинский транзит может сократиться втрое – до 18 млрд кубометров, для сравнения в прошлом году Оператор ГТС протранзитировал в Европу 55,8 млрд кубометров газа.
Предыстория:
- Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон в 2:00 по киевскому времени.
- Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.
- Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.