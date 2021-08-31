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Зеленский хочет консультаций с Германией и США по сохранению транзита газа

Вторник, 31 августа 2021, 20:26
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский ожидает скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Источник: Офис президента

Детали: Соответствующее заявление Зеленский озвучил во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Грёнхольм.

На ней стороны обсудили угрозы "Северного потока-2". Зеленский заявил, что "российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".

Кроме того, был поднят вопрос сотрудничества в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использовании малых модульных реакторов.

Что предшествовало: В случае запуска российского проекта "Северный поток - 2" наполовину украинский транзит может сократиться втрое – до 18 млрд кубометров, для сравнения в прошлом году Оператор ГТС протранзитировал в Европу 55,8 млрд кубометров газа.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон в 2:00 по киевскому времени.
  • Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.
  • Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.

Украинская правда
Темы: газСеверный поток-2ЗеленскийРосcия
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