Зеленский хочет консультаций с Германией и США по сохранению транзита газа

Президент Владимир Зеленский ожидает скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Источник: Офис президента

Детали: Соответствующее заявление Зеленский озвучил во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Грёнхольм.

На ней стороны обсудили угрозы "Северного потока-2". Зеленский заявил, что "российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".

Кроме того, был поднят вопрос сотрудничества в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использовании малых модульных реакторов.

Что предшествовало: В случае запуска российского проекта "Северный поток - 2" наполовину украинский транзит может сократиться втрое – до 18 млрд кубометров, для сравнения в прошлом году Оператор ГТС протранзитировал в Европу 55,8 млрд кубометров газа.

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