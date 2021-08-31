Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский хочет консультаций с Германией и США по сохранению транзита газа

Вторник, 31 августа 2021, 20:26
Зеленский хочет консультаций с Германией и США по сохранению транзита газа
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский ожидает скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Источник: Офис президента

Детали: Соответствующее заявление Зеленский озвучил во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Грёнхольм.

На ней стороны обсудили угрозы "Северного потока-2". Зеленский заявил, что "российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".

Кроме того, был поднят вопрос сотрудничества в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использовании малых модульных реакторов.

Что предшествовало: В случае запуска российского проекта "Северный поток - 2" наполовину украинский транзит может сократиться втрое – до 18 млрд кубометров, для сравнения в прошлом году Оператор ГТС протранзитировал в Европу 55,8 млрд кубометров газа.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон в 2:00 по киевскому времени.
  • Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.
  • Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.

Украинская правда
Темы: газСеверный поток-2ЗеленскийРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
газ
ЕС хочет совместно покупать не российский газ на постоянной основе
12-летняя тяжба в судах за "трубу Медведчука" завершилась почти полной победой государства
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: