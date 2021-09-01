Украина требует от России в ТКГ принять меры для прекращения огня на Донбассе
Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе требует от России принять немедленные меры для прекращения огня и вернуться к полному соблюдению тишины.
Источник: Украинская делегация в ТКГ в Telegram
Детали: 1 сентября состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы.
На нем стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима прекращения огня. Речь идет об обстреле противником района Авдеевки и работу координационного механизма для их профилактики и в случае нарушения.
Украинская делегация настаивает на том, что подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня.
Напомним:
- Из-за артиллерийского обстрела, который в субботу осуществили российские наемники из неподконтрольной Украине территории, движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничивали.