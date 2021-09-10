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"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"

Пятница, 10 сентября 2021, 10:47

Российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительство трубопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"На утреннем оперативном совещании в ОАО "Газпром" председатель правления Алексий Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено", - говорится в заявлении.

6 сентября была сварена последняя труба второй нитки магистрали. После этого надо было провести стыковку секции газопровода, идущего от берега Германии, с секцией, которая тянется из вод Дании.

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует начать подачу газа по "Северному потоку-2" со следующего месяца.

"Газпром" нацелен на поток газа через обе линии под Балтийским морем до 1 декабря, сказали источники. Компания уже заявила, что в этом году трубопровод сможет провести 5,6 млрд кубометров топлива.

Первоначально ожидалось, что "Северный поток-2" будет запущен в 2019 году, однако из-за санкций США строительство задержалось.

Напомним, Европейская комиссия направила ответ Киеву на запрос о консультации через дальнейшую реализацию проекту "Северный поток-2" и заявила "о готовности продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой".

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультации по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США.

В Украине убеждены, что реализация этого проекту угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

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Темы: ГазпромСеверный поток-2
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