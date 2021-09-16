"Разжигание вражды": Нацсовет просит ОАСК аннулировать лицензию канала "Наш"
Четверг, 16 сентября 2021, 18:07
В Окружной административный суд Киева поступил иск от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, в котором он просит аннулировать лицензию на вещание для телеканала "НАШ 365"
Источник: ОАСК
Детали: ОАСК решает возбуждать ли дело.
Нацсовет обратился в суд на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки, в которой, в частности, говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях в эфире ООО "Наш 365".
Отмечается, что в течение года в ОАСК поступило более 15 исков по обжалованию решений Нацсовета о назначении или результатах внеплановых безвыездных проверок телеканала.
Украинская правда