"Розпалювання ворожнечі": Нацрада просить ОАСК анулювати ліцензію каналу "Наш"

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від Нацради з питань телебачення і радіомовлення, в якому вона просить анулювати ліцензію на мовлення для телеканалу "НАШ 365"

Джерело: ОАСК

Деталі: ОАСК вирішує чи відкривати справу.

Нацрада звернулась до суду на підставі рішення про результати позапланової безвиїзної перевірки у якому, зокрема, йдеться про визнання наявності розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях в ефірі ТОВ "Наш 365".

Зазначається, що протягом року до ОАСК надійшло понад 15 позовів щодо оскарження рішень Нацради про призначення чи результати позапланових безвиїзних перевірок телеканалу.

Нагадаємо: Нацрада планувала звернутися до суду за трансляцію телепередачі з гостем студії – екснардепом та главою Комуністичної партії України Петром Симоненком.