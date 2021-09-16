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"Розпалювання ворожнечі": Нацрада просить ОАСК анулювати ліцензію каналу "Наш"

Четвер, 16 вересня 2021, 18:07

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від Нацради з питань телебачення і радіомовлення, в якому вона просить  анулювати ліцензію на мовлення для телеканалу "НАШ 365"

Джерело: ОАСК

Деталі: ОАСК вирішує чи відкривати справу.

Нацрада звернулась до суду на підставі рішення про результати позапланової безвиїзної перевірки у якому, зокрема, йдеться про визнання наявності розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях в ефірі ТОВ "Наш 365".

Зазначається, що протягом року до ОАСК надійшло понад 15 позовів щодо оскарження рішень Нацради про призначення чи результати  позапланових безвиїзних перевірок телеканалу.

Нагадаємо: Нацрада планувала звернутися до суду за трансляцію телепередачі з гостем студії – екснардепом та главою Комуністичної партії України Петром Симоненком.

Українська правда
Теми: ОАСКНацрадателебаченняпропаганда
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