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Генпрокурора половины штатов США требуют от Байдена отменить обязательную вакцинацию

Пятница, 17 сентября 2021, 20:40

Генеральные прокуроры 24 штатов США направили письмо президенту Джо Байдену, в котором предупредили, что будут принимать юридические действия, если администрация не отменит указ об обязательной вакцинации работников.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте генпрокурора штата Южная Каролина Алан Уилсона.

"Независимо от того, как вы относитесь к вакцинам, указ президента Байдена является незаконным, и если администрация не изменит курс, мы будем применять все юридические варианты, чтобы его отменить", - сказал Уилсон.

"Я полностью вакцинирован и призываю всех, кто может, сделать прививку, но это вопрос соблюдения закона. Мы считаем, что это также будет означать, что меньшее количество людей будет вакцинировано, что мы уже видели в Нью-Йорке, где медицинские работники уволились из-за требований Нью-Йорка о вакцинации", - добавил он.

В письме указывается, что наибольшее беспокойство вызывает возможное отстранение людей от работы, особенно работников здравоохранения, которые сейчас наиболее необходимы для борьбы с пандемией.

"Кроме того, этот мандат игнорирует десятки миллионов американцев с естественным иммунитетом и будет способствовать дальнейшему скептицизму относительно вакцин", - говорится в письме.

К письму кроме Южной Каролины присоединились генеральные прокуроры штатов Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Флорида, Джорджия, Индиана, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Нью-Гемпшир, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Южная Дакота, Техас, Юта, Западная Вирджиния и Вайоминг.

Следует отметить, что в 21 из 24 штатов, которые высказались против обязательной вакцинации, руководят оппоненты Байдена - республиканцы. Из штатов, возглавляемых демократами, присоединились Канзас, Кентукки и Луизиана.

Напомним, 10 сентября Байден объявил о новых мерах по борьбе с COVID-19, которые требуют, чтобы работники крупных компаний были вакцинированы или проходили еженедельное тестирование.

Меры также включают мандат на вакцинации для миллионов работников федерального правительства и введены из-за роста количества новых случаев заболевания в стране. Новые требования охватывают около 100 млн работников.

План вызвал немедленную реакцию среди некоторых республиканцев, которые утверждали, что правительство не должно играть роль в принятии решений относительно здоровья отдельных людей.

Около 75% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Полностью привиты от коронавируса более 64% населения США.

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Темы: СШАвакцинация
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