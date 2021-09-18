Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Исследователи рассказали о преимуществах вакцины Moderna

Суббота, 18 сентября 2021, 22:34
Фото pixabay

Ученые из американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) провели исследование, которое показало, что Covid-вакцина компании Moderna является более эффективной для предотвращения госпитализации.

Источник: результаты исследования, о котором пишет The Hill

Детали: Исследователи обнаружили, что эффективность препарата Moderna после двух инъекций составила 93%, тогда как аналогичные показатели вакцин Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson составляли 88% и 71% соответственно. В то же время специалисты отметили, что результаты по всем трем вакцинам указывают на их достаточную действенность.

Ученые предполагают, что это может быть связано либо с большим (в стравнении с другими) содержанием мРНК в вакцине Moderna, либо с интервалом между первой и второй дозами (получатели Модерны делают вторую иньекцию через 4 недели, тогда как реципиенты Pfizer-BioNTech - через три недели).

Дословно отчет CDC: "Несмотря на то, что полученные данные свидетельствуют об определенном распределении уровня защиты в зависимости от вида вакцины, все одобренные или разрешенные FDA средства от болезни Covid-19 обеспечивают существенную защиту пациента (больного коронавирусом - УП) от госпитализации".

Больше деталей: В исследовании приняли участие более 3,6 тысячи взрослых, оно проводилось в период с 11 марта по 15 августа. Среди участников исследования 1682 человека получили положительные результаты теста на COVID-19, другие считались контрольной группой.

Большинство участников исследования (64%) были вакцинированы. Почти 13% были полностью привиты вакциной Moderna, 20% были полностью привиты вакциной Pfizer и 3,1% - препаратом от Johnson & Johnson.

Темы: вакцинациякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Выборы в Думу: путинская партия побеждает, коммунисты вторые

В России сказали, сколько жителей ОРДЛО проголосовали на выборах в Думу

На YouTube появилось видео схемы "голосования" жителей ОРЛО на выборах в РФ

Украинец, которого отстранили от Олимпиады, победил на международном турнире

Макрон и Байден готовят переговоры из-за кризиса с подводными лодками

В украинской армии уже ввели более 300 стандартов НАТО – полковник ВСУ

Все новости...
вакцинация
В Украине уже сделали 11,4 млн прививок против Covid
132,5 тысячи человек вакцинировались от коронавируса за сутки
В Германии 840 человек привили просроченной вакциной
Последние новости
23:00
У Дуды анонсировали встречу с Зеленским на Генассамблее ООН
22:06
Выборы в Думу: путинская партия побеждает, коммунисты вторые
21:34
Польские пограничники нашли три тела на границе с Беларусью
20:52
Израильские ученики смогут вернуться к учебе только с отрицательным тестом на COVID
20:05
Неделя в Украине начнется с дождей
19:22
Новости экономики: Укрзализныця и долг VR Global, "антиахметовский" законопроект на комитете
19:15
В России сказали, сколько жителей ОРДЛО проголосовали на выборах в Думу
18:35
Полиция расследует гибель двух детей в Донецкой области
18:20
В Мюнхене открылся альтернативный "Октоберфест"
17:59
Для украинских перевозчиков в Азербайджане увеличили количество разрешений
Все новости...