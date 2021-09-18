Исследователи рассказали о преимуществах вакцины Moderna

Ученые из американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) провели исследование, которое показало, что Covid-вакцина компании Moderna является более эффективной для предотвращения госпитализации.

Источник: результаты исследования, о котором пишет The Hill

Детали: Исследователи обнаружили, что эффективность препарата Moderna после двух инъекций составила 93%, тогда как аналогичные показатели вакцин Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson составляли 88% и 71% соответственно. В то же время специалисты отметили, что результаты по всем трем вакцинам указывают на их достаточную действенность.

Ученые предполагают, что это может быть связано либо с большим (в стравнении с другими) содержанием мРНК в вакцине Moderna, либо с интервалом между первой и второй дозами (получатели Модерны делают вторую иньекцию через 4 недели, тогда как реципиенты Pfizer-BioNTech - через три недели).

Дословно отчет CDC: "Несмотря на то, что полученные данные свидетельствуют об определенном распределении уровня защиты в зависимости от вида вакцины, все одобренные или разрешенные FDA средства от болезни Covid-19 обеспечивают существенную защиту пациента (больного коронавирусом - УП) от госпитализации".

Больше деталей: В исследовании приняли участие более 3,6 тысячи взрослых, оно проводилось в период с 11 марта по 15 августа. Среди участников исследования 1682 человека получили положительные результаты теста на COVID-19, другие считались контрольной группой.

Большинство участников исследования (64%) были вакцинированы. Почти 13% были полностью привиты вакциной Moderna, 20% были полностью привиты вакциной Pfizer и 3,1% - препаратом от Johnson & Johnson.