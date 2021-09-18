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Дослідники розповіли про переваги вакцини Moderna

Субота, 18 вересня 2021, 22:34
Дослідники розповіли про переваги вакцини Moderna
Фото pixabay

Науковці з американського Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) провели дослідження, яке показало, що Covid-вакцина компанії Moderna є найефективнішою при запобіганні госпіталізації.

Джерело: результати дослідження, про яке пише The Hill

Деталі: Дослідники виявили, що ефективність препарату Moderna після двох ін'єкцій склала 93%, тоді як аналогічні показники вакцин Pfizer-BioNTech та Johnson & Johnson становили 88% та 71% відповідно. Водночас фахівці наголосили, що результати по всіх трьох вакцинах вказують на їх достатню дієвість.

Вчені припускають, що це може бути пов'язане або з більшим вмістом мРНК у вакцині Moderna, або з терміном між першою та другою дозами (одержувачі Модерни отримують другу дозу через 4 тижні, тоді як реципієнти Pfizer-BioNTech - через три тижні).

Дослівно звіт CDC: "Незважаючи на те, що отримані дані свідчать про певний розподіл рівня захисту в залежності від виду вакцини, всі схвалені або дозволені FDA засоби від хвороби Covid-19 забезпечують істотний захист пацієнта (хворого коронавірусом - УП) від госпіталізації".

Більше деталей: У дослідженні взяли участь більш як 3,6 тисячі дорослих, воно проводилося в період з 11 березня по 15 серпня. Серед учасників дослідження 1 682 людини отримали позитивні результати тесту на COVID-19, інші вважалися контрольною групою.

Більшість учасників дослідження (64%) були невакциновані. Майже 13% були повністю щеплені вакциною Moderna, 20% були повністю щеплені вакциною Pfizer та 3,1% - препаратом від Johnson&Johnson.

Нагадаємо:

  • У Британії досліджують імунні реакції дітей на щеплення змішаними дозами вакцин.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес схвалення російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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