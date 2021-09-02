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Компания Авакова третий год не платит кредит за виллу в Италии - ЦПК

Четверг, 2 сентября 2021, 14:34

Итальянская компания бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова не платит кредит 3,2 млн евро в Италии за виллу.

Источник: сообщение "Центра противодействия коррупции"

Детали: Центр проанализировал аудиторский отчет с Итальянского реестра компаний. Речь идет о вилле площадью более 500 квадратных метров, которой владеет компания Авакова Avitalia.

Согласно данным аудиторского отчета 2020 года стоимость данного дома с землей составляет 3,5 млн евро.

В организации заявляют, что исходя из финансовой отчетности неизвестно, кто стал кредитором итальянских фирм Авакова. Там считают, что факт непогашения такого кредита может свидетельствовать о получении неправомерной выгоды министром "например, в форме получения кредита компанией, бенефициаром которой он был".

Дословно: "Согласно аудиторским отчетом из Итальянского реестра компаний для приобретения данной недвижимости компания, которая впоследствии стала частью фирмы Авакова, получила кредит в размере 3,2 млн евро на 10 лет.

По условиям кредита, его выплата должна была начаться 30 июня 2018 и каждые 6 месяцев фирма Авакова должна была вносить определенные средства для погашения. Однако, согласно финансовой отчетности компании, по состоянию на 31 декабря 2020 выплата ни кредита, ни процентов даже не началась".

Предыстория:

  • В 2018 году журналисты издания "Наши гроши" нашли на побережье Средиземного моря в Италии виллу, которой Аваков владеет через фирму "Ferdico S.R.L", которую поглотила его фирма "Avitalia S.R.L".
  • Аваков тогда заявил, что виллу в Италии использует под туристический проект его жена Инна.

Темы: Аваков
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