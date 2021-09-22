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Княжицкий о земле в горах: говорит, что помогает развивать Карпаты

Среда, 22 сентября 2021, 09:48
фото: FB Княжицкого

Народный депутат от "Евросолидарности" Николай Княжицкий заявил, что будет помогать "инвестировать в Карпаты" ветерану АТО, который купил 2 га земли в селе Буркут на Ивано-Франковщине.

Источник: Facebook-страница Княжицкого

Таким образом Княжицкий отреагировал на статью УП, которой стало известно, что окружение нардепа через группу ветеранов АТО менее чем за 17 тыс. долларов скупило 2 га земли в селе Буркут.

Прямая речь Княжицкого: "Я действительно работаю на Верховинщине и хочу развивать этот край. Это не деловое, а общественное желание...

Я приглашаю бизнесменов инвестировать в Гуцульщину, так как этот край живет бедно. Местные люди пишут мне десятки писем с просьбой помочь продать землю.

Я и сам купил там землю и построил деревянный дом.

Я, действительно, знаком с владельцем фирмы, приобрела землю в горном селе".

Детали: По словам Княжицкого, у владельца земель Валентина есть десятки охранных фирм на Полтавщине, которые охраняют крупные агрохолдинги, а еще он занимается туризмом на Киевщине.

Нардеп заявил, что всячески будет способствовать "оживить Буркут": "Приложу все усилия, чтобы помочь владельцу фирмы и другим, кто хочет инвестировать в Карпаты".

Княжицкий добавил, что ему важно возродить память об украинских корифеях и сохранить гуцульскую традицию.

Поэтому он инициировал Виа Карпатию, закон о горных территориях, проводил на Верховинщине кинофестивали, купил библиотеку певца этого края Станислава Винценза и самую большую коллекцию антикварных открыток о Гуцульщине.

Больше читайте в статье УП Леся Украинка, двадцать АТОгников и полмиллиона гривен. Как окружение депутата Княжицкого скупило вымерший курорт в Карпатах

Украинская правда
Темы: Карпатыземля
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