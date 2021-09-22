Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Княжицький про землю у горах: каже, що допомагає розбудовувати Карпати

Середа, 22 вересня 2021, 09:48
Княжицький про землю у горах: каже, що допомагає розбудовувати Карпати
фото: FB Княжицького

Народний депутат від "Євросолідарності" Микола Княжицький заявив, що буде допомагати "інвестувати у Карпати" ветерану АТО, котрий купив 2 га землі у селі Буркут на Івано-Франківщині.

Джерело: Facebook-сторінка Княжицького

Таким чином Княжицький відреагував на статтю УП, котрій стало відомо, що оточення нардепа через групу ветеранів АТО менш як за 17 тисяч доларів скупило 2 га землі у селі Буркут.

Пряма мова Княжицького: "Я дійсно працюю на Верховинщині і хочу розвивати цей край. Це не бізнесове, а громадське бажання…

Я запрошую бізнесменів інвестувати у Гуцульщину, бо цей край живе бідно. Місцеві люди пишуть мені десятки листів з проханням допомогти продати землю.

Я й сам купив там землю і побудував дерев'яний будинок.

Я, дійсно, знайомий з власником фірми, яка придбала землю у гірському селі".

Деталі: За словами Княжицького, у власника земель "Валентина" десятки охоронних фірм на Полтавщині, які охороняють великі агрохолдинги, а ще він займається туризмом на Київщині.

Нардеп заявив, що всіляко сприятиме "оживити Буркут": "Докладу усіх зусиль, щоб допомогти власнику фірми та іншим, хто хоче інвестувати у Карпати".

Княжицький додав, що йому важливо відродити пам'ять про українських корифеїв і зберегти гуцульську традицію.

Тому він ініціював Віа Карпатію, закон про гірські території, проводив на Верховинщині кінофестивалі, купив бібліотеку співця цього краю Станіслава Вінценза і найбільшу колекцію антикварних листівок про Гуцульщину.

Більше читайте у статті УП Леся Українка, двадцять АТОвців і пів мільйона гривень. Як оточення депутата Княжицького скупило вимерлий курорт у Карпатах

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Карпатиземля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Карпати
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
Через аномальне потепління у Карпатах прокинувся ведмідь
Одного з чотирьох українців, які заблукали в горах у Румунії, знайшли мертвим
Останні новини
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
Усі новини...
Реклама: