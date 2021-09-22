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Княжицький про землю у горах: каже, що допомагає розбудовувати Карпати

Середа, 22 вересня 2021, 09:48
фото: FB Княжицького

Народний депутат від "Євросолідарності" Микола Княжицький заявив, що буде допомагати "інвестувати у Карпати" ветерану АТО, котрий купив 2 га землі у селі Буркут на Івано-Франківщині.

Джерело: Facebook-сторінка Княжицького

Таким чином Княжицький відреагував на статтю УП, котрій стало відомо, що оточення нардепа через групу ветеранів АТО менш як за 17 тисяч доларів скупило 2 га землі у селі Буркут.

Пряма мова Княжицького: "Я дійсно працюю на Верховинщині і хочу розвивати цей край. Це не бізнесове, а громадське бажання…

Я запрошую бізнесменів інвестувати у Гуцульщину, бо цей край живе бідно. Місцеві люди пишуть мені десятки листів з проханням допомогти продати землю.

Я й сам купив там землю і побудував дерев'яний будинок.

Я, дійсно, знайомий з власником фірми, яка придбала землю у гірському селі".

Деталі: За словами Княжицького, у власника земель "Валентина" десятки охоронних фірм на Полтавщині, які охороняють великі агрохолдинги, а ще він займається туризмом на Київщині.

Нардеп заявив, що всіляко сприятиме "оживити Буркут": "Докладу усіх зусиль, щоб допомогти власнику фірми та іншим, хто хоче інвестувати у Карпати".

Княжицький додав, що йому важливо відродити пам'ять про українських корифеїв і зберегти гуцульську традицію.

Тому він ініціював Віа Карпатію, закон про гірські території, проводив на Верховинщині кінофестивалі, купив бібліотеку співця цього краю Станіслава Вінценза і найбільшу колекцію антикварних листівок про Гуцульщину.

Більше читайте у статті УП Леся Українка, двадцять АТОвців і пів мільйона гривень. Як оточення депутата Княжицького скупило вимерлий курорт у Карпатах

Українська правда
Теми: Карпатиземля
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