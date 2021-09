По улицам Рима бродят дикие кабаны, политики не знают, что с ними делать

Жители Рима сняли на видео семейства диких кабанов, которые гуляют по улицам города, что снова вызвало ожесточенные дебаты вокруг увеличения присутствия животных в итальянских городах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Одно видео было снято на улице Виа Трионфале в северной части города. На кадрах можно увидеть примерно 12 кабанов, которые гуляют днем ​​по оживленной дороге между транспортными средствами.

Местные службы заявили, что животные "полностью урбанизированы" и "совсем не боятся" пешеходов или интенсивного движения транспорта.

Еще одно видео показывает семью кабанов, пойманных камерами видеонаблюдения, которые ночью бродят по улице в центре города в поисках пищи.

they're coming for me pic.twitter.com/S1kAjaRdR1

Местные жители, которые поделились видео, жаловались, что "выгуливать собак стало очень опасно" из-за того, что по улицам бродят большие группы кабанов.

В последние годы такие случаи в Риме случаются все чаще, особенно в северной части города. "Они сняли то, что мы хорошо знаем более восьми лет", - сказал один из горожан, живущих недалеко от Виа Трионфале.

Новые видео разожгли давний политический спор по поводу того, как следует контролировать животных, поскольку группы фермеров заявили, что их число резко возросло во время пандемии.

Via Mario Fani #cinghiali portare fuori il cane è diventato pericolosissimo. Adulti con cuccioli al seguito inseguono i cani scambiandoli per predatori.

Grazie Roma per questa situazione vergognosa. @virginiaraggi @nzingaretti @RomaFutura_ @gualtierieurope @CarloCalenda pic.twitter.com/cE7SUZbLQo