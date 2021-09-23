Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По улицам Рима бродят дикие кабаны, политики не знают, что с ними делать

Четверг, 23 сентября 2021, 12:53
По улицам Рима бродят дикие кабаны, политики не знают, что с ними делать

Жители Рима сняли на видео семейства диких кабанов, которые гуляют по улицам города, что снова вызвало ожесточенные дебаты вокруг увеличения присутствия животных в итальянских городах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Одно видео было снято на улице Виа Трионфале в северной части города. На кадрах можно увидеть примерно 12 кабанов, которые гуляют днем ​​по оживленной дороге между транспортными средствами.

Местные службы заявили, что животные "полностью урбанизированы" и "совсем не боятся" пешеходов или интенсивного движения транспорта.

Еще одно видео показывает семью кабанов, пойманных камерами видеонаблюдения, которые ночью бродят по улице в центре города в поисках пищи.

Местные жители, которые поделились видео, жаловались, что "выгуливать собак стало очень опасно" из-за того, что по улицам бродят большие группы кабанов.

В последние годы такие случаи в Риме случаются все чаще, особенно в северной части города. "Они сняли то, что мы хорошо знаем более восьми лет", - сказал один из горожан, живущих недалеко от Виа Трионфале.

Новые видео разожгли давний политический спор по поводу того, как следует контролировать животных, поскольку группы фермеров заявили, что их число резко возросло во время пандемии.

Министр сельского хозяйства Стефано Патуанелли в среду назвал это "чрезвычайной ситуацией, которая ощущается по всей стране".

"Может показаться, что это ощущается только в муниципалитете Рима, но, к сожалению, это не так. Это проблема, о которой мне ежедневно докладывают все региональные советники, все торговые ассоциации всех регионов", - сказал он.

Министр добавил, что новые законы не нужны и "достаточно применить существующие правила, я имею в виду тот факт, что региональные власти могут обеспечить сдерживание популяции кабана".

Напомним, в начале сентября мэр Рима Вирджиния Раджи подала в суд на главу окружающего региона Лацио спустя, по ее словам, массовую и неконтролируемую присутствие кабанов в столице Италии.

Ранее в соцсетях появилось видео, как стадо диких кабанов окружило женщину, которая только что вышла из супермаркета близ Рима, и украла ее покупки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италияэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
Все новости...
Реклама: