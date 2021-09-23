Вулицями Рима бродять дикі кабани, політики сперечаються, що з ними робити

Мешканці Рима зняли на відео сім'ї диких кабанів, які гуляють вулицями міста, що знову викликало запеклі дебати з приводу зростання присутності тварин в італійських містах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Одне відео було знято на вулиці Віа Тріонфале в північній частині міста. На кадрах можна побачити сім'ю з приблизно 12 кабанів, які гуляють днем ​​по жвавій дорозі між транспортними засобами.

Місцеві служби заявили, що тварини "повністю урбанізовані" і "жодним чином не бояться" пішоходів або інтенсивного руху транспорту.

Ще одне відео показує сім'ю кабанів, спійманих камерами відеоспостереження, які вночі бродять по вулиці в центрі міста в пошуках їжі.

Місцеві жителі, котрі поділилися відео, скаржилися, що "вигулювати собак стало дуже небезпечно" через те, що вулицями бродять великі групи кабанів.

they're coming for me pic.twitter.com/S1kAjaRdR1 — dan diffendale (@diffendale) September 21, 2021

В останні роки такі випадки в Римі трапляються все частіше, особливо в північній частині міста. "Вони зняли те, що ми добре знаємо понад вісім років", - сказав один з жителів, який живе недалеко від Віа Тріонфале.

Нові відео розпалили давній політичний спір з приводу того, як слід контролювати тварин, оскільки групи фермерів заявили, що їх число різко зросло під час пандемії.

Міністр сільського господарства Стефано Патуанеллі в середу назвав це "надзвичайною ситуацією, яка відчувається по всій країні".

Via Mario Fani #cinghiali portare fuori il cane è diventato pericolosissimo. Adulti con cuccioli al seguito inseguono i cani scambiandoli per predatori.

Grazie Roma per questa situazione vergognosa. @virginiaraggi @nzingaretti @RomaFutura_ @gualtierieurope @CarloCalenda pic.twitter.com/cE7SUZbLQo — Vittorio Pagano (@vittoriopagano) September 17, 2021

"Може скластися враження, що це відчувається тільки в муніципалітеті Риму, але, на жаль, це не так. Це проблема, про яку мені щодня доповідають всі регіональні радники, всі торгові асоціації всіх регіонів", - сказав він.

Міністр додав, що нові закони не потрібні і "досить застосувати існуючі правила, і я маю на увазі той факт, що регіональні влади можуть забезпечити стримування популяції кабана".

Нагадаємо, на початку вересня мер Рима Вірджинія Раджі подала до суду на главу довколишнього регіону Лаціо через, за її словами, масову і неконтрольовану присутність кабанів у столиці Італії.

Раніше у соцмережах з'явилося відео, як стадо диких кабанів оточило жінку, яка щойно вийшла з супермаркету поблизу Рима, і вкрало її покупки.