Вулицями Рима бродять дикі кабани, політики сперечаються, що з ними робити

Мешканці Рима зняли на відео сім'ї диких кабанів, які гуляють вулицями міста, що знову викликало запеклі дебати з приводу зростання присутності тварин в італійських містах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Одне відео було знято на вулиці Віа Тріонфале в північній частині міста. На кадрах можна побачити сім'ю з приблизно 12 кабанів, які гуляють днем ​​по жвавій дорозі між транспортними засобами.

Місцеві служби заявили, що тварини "повністю урбанізовані" і "жодним чином не бояться" пішоходів або інтенсивного руху транспорту.

Ще одне відео показує сім'ю кабанів, спійманих камерами відеоспостереження, які вночі бродять по вулиці в центрі міста в пошуках їжі.

Місцеві жителі, котрі поділилися відео, скаржилися, що "вигулювати собак стало дуже небезпечно" через те, що вулицями бродять великі групи кабанів.

they're coming for me pic.twitter.com/S1kAjaRdR1

В останні роки такі випадки в Римі трапляються все частіше, особливо в північній частині міста. "Вони зняли те, що ми добре знаємо понад вісім років", - сказав один з жителів, який живе недалеко від Віа Тріонфале.

Нові відео розпалили давній політичний спір з приводу того, як слід контролювати тварин, оскільки групи фермерів заявили, що їх число різко зросло під час пандемії.

Міністр сільського господарства Стефано Патуанеллі в середу назвав це "надзвичайною ситуацією, яка відчувається по всій країні".

Via Mario Fani #cinghiali portare fuori il cane è diventato pericolosissimo. Adulti con cuccioli al seguito inseguono i cani scambiandoli per predatori.

Grazie Roma per questa situazione vergognosa. @virginiaraggi @nzingaretti @RomaFutura_ @gualtierieurope @CarloCalenda pic.twitter.com/cE7SUZbLQo