Уполномоченный назвал злейших нарушителей языкового закона среди государственных театров

В отношении театров, которые продолжают нарушать нормы языкового закона, будут предприняты меры государственного контроля за применением государственного языка.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook

Детали: Уполномоченный заявил, что ситуация с выполнением норм языкового закона государственными театрами "оставляет желать лучшего".

Кремень напомнил, что 16 июля 2021 года вступила в силу 23 статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык.

Публичное исполнение и/или публичный показ театрального представления на другом языке в государственном или коммунальном театре должен сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

В офисе уполномоченного проанализировали состояние выполнения соответствующей нормы семью театрами, относящимися к сфере управления Министерства культуры и информационной политики.

При этом отмечается, что информация, предоставленная Минкультом, охватывает 8 месяцев текущего года и содержит данные, в том числе, за период, когда упомянутая норма еще не вступила в силу.

Дословно: "В отношении театров, которые продолжают нарушать нормы языкового закона, о чем свидетельствуют очередные обращения в наш адрес, будут начаты меры государственного контроля за применением государственного языка".

Больше деталей: На 1 сентября 2021 года полностью проводились представления на государственном языке только в 2 театрах: Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (Киев), в которых все 309 спектаклей были выполнены на государственном языке, и Национальным академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой (Львов), где все 306 спектаклей были также выполнены на украинском.

Три национальных театра соблюдали нормы закона о том, что показ театрального представления на другом языке должен сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Так, в Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко (Киев) из 132 спектаклей, проведенных за 8 месяцев 2021 года, 89 выполнялись на государственном языке, 43 – на другом языке и были переведены на государственный с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой из 107 спектаклей 19 выполнены на государственном языке, другие 88 были переведены.

В Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки(Киев) 16 спектаклей были выполнены на государственном языке, на другом языке с переводом на государственный – 318.

В то же время в Одесском национальном академическом театре оперы и балета 3 представления выполнялись на государственном языке, 102 – другом, лишь 45 из которых были переведены на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Похожая ситуация и в Харькове, где в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко из 49 спектаклей, выполненных на негосударственном языке, только 19 были переведены с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Всего же в Харьковском национальном академическом театре состоялся показ 132 спектаклей, из которых на государственном языке были выполнены 4 оперы, 32 больших и камерных концерта сугубо на украинском и 47 концертов, где украинские произведения исполнялись рядом с иноязычными.

Аналогичная ситуация в Одессе и Харькове зафиксирована и по результатам выездных мониторингов, которые недавно проводил секретариат уполномоченного.