Уповноважений назвав найзліших порушників мовного закону серед державних театрів

Щодо театрів, які продовжують порушувати норми мовного закону, будуть розпочаті заходи державного контролю за застосуванням державної мови.

Джерело: уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook

Деталі: Уповноважений заявив, що ситуація з виконанням норм мовного закону державними театрами "залишає бажати кращого".

Кремінь нагадав, що 16 липня 2021 року набула чинності 23 стаття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова.

Публічне виконання та/або публічний показ театральної вистави іншою мовою в державному чи комунальному театрі повинен супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

В офісі уповноваженого проаналізували стан виконання відповідної норми сімома театрами, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики.

При цьому зазначається, що інформація, надана Мінкультом, охоплює 8 місяців поточного року і містить дані, в тому числі, за період, коли згадана норма ще не набула чинності.

Дослівно: "Щодо театрів, які продовжують порушувати норми мовного закону, про що свідчать чергові звернення на нашу адресу, будуть розпочаті заходи державного контролю за застосуванням державної мови".

Більше деталей: Станом на 1 вересня 2021 року повністю проводились вистави державною мовою лише у 2 театрах: Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка (Київ), в яких всі 309 вистав були виконані державною мовою, та Національним академічним українським драматичним театром імені Марії Заньковецької (Львів), де всі 306 вистав були також виконані українською.

Три національних театри дотримуються норми закону про те, що показ театральної вистави іншою мовою повинен супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

Так, у Національному академічному театрі опери та балету України імені Т.Г.Шевченка (Київ) зі 132 вистав, проведених за 8 місяців 2021 року, 89 виконувалися державною мовою, 43 – іншою мовою та були перекладені державною за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

У Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької зі 107 вистав 19 виконано державною мовою, інші 88 були перекладені.

В Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки (Київ) 16 вистав були виконані державною мовою, іншою мовою з перекладом на державну – 318.

Водночас в Одеському національному академічному театрі опери та балету 3 вистави виконувалися державною мовою, 102 – іншою, лише 45 з яких були перекладені державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

Схожа ситуація і в Харкові, де в Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М.В.Лисенка з 49 вистав, виконаних недержавною мовою, лише 19 були перекладені за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

Усього ж у Харківському національному академічному театрі відбувся показ 132 вистав, з яких державною мовою були виконані 4 опери, 32 великі та камерні концерти суто українською та 47 концертів, де українські твори виконувалися поряд з іншомовними.

Аналогічна ситуація в Одесі та Харкові зафіксована і за результатами виїзних моніторингів, які нещодавно проводив секретаріат уповноваженого.