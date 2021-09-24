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Организация теракта и убийств майдановцев: экс-командиру "Беркута" объявили подозрение

Пятница, 24 сентября 2021, 20:37

Бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" в Харьковской области сообщили о подозрении по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 в Киеве.

Источник: Офис генпрокурора, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Согласно информации источников УП, речь идет о Владиславе Лукаше.

Дословно: "По данным следствия, подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства МВД, организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта. Экс-правоохранитель обеспечил безосновательное и незаконное неизбирательное применение сотрудниками "Беркута" специальных средств и огнестрельного оружия по митингующим.

Целью этих действий было запугивание населения и препятствование массовому движению участников акций протеста".

Детали: Отмечается, что действия экс-командира привели к убийствам 3 митингующих, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам, средней тяжести - 59, легких - 123, а также совершение насильственных действий еще 3 лицам.

Подозреваемому инкриминируется организация на выполнение явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений.

Украинская правда
Темы: МайданБеркутОфис генпрокурора


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